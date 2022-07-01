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Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут

Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут

Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:57

2022-07-01T21:57

2022-07-01T21:57

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

https://ria.ru/20220701/zavody-1799454594.html

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина