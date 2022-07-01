https://ria.ru/20220701/bakhmut-1799718061.html
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут
Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:57
2022-07-01T21:57
2022-07-01T21:57
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
https://ria.ru/20220701/zavody-1799454594.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_86c99515b99a35441876360b563cafd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут
Минобороны: украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут в ДНР