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Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/bakhmut-1799718061.html
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут
Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:57
2022-07-01T21:57
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
21:57 01.07.2022
 
Украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут

Минобороны: украинские военные развернули пункт дислокации в колледже города Бахмут в ДНР

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные развернули пункты временной дислокации на территории колледжа в Бахмуте (ДНР), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики, в зданиях индустриального профессионального колледжа (улица Чайковского), подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжелую артиллерию", - сказал он.
По словам Мизинцева, под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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