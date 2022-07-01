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Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"

Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети" - РИА Новости, 01.07.2022

Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"

Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:17

2022-07-01T15:17

2022-07-01T17:54

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в мире

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы."Луганская тероборона получила десять новых автобусов", — говорится в сообщении в его Telegram-канале. К нему прикреплена фотография машин желтого цвета с надписью "Школьный автобус" на украинском и табличкой "Дети" на лобовом стекле.В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сергей гайдай, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, лисичанск