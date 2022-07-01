15:17 01.07.2022 (обновлено: 17:54 01.07.2022)
Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"
Подконтрольные Киеву власти Луганской области отдали отрядам теробороны школьные автобусы
© AP Photo / Max PshybyshevskyУчения войск территориальной обороны Украины
© AP Photo / Max Pshybyshevsky
Учения войск территориальной обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы.
"Луганская тероборона получила десять новых автобусов", — говорится в сообщении в его Telegram-канале. К нему прикреплена фотография машин желтого цвета с надписью "Школьный автобус" на украинском и табличкой "Дети" на лобовом стекле.
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