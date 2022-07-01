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Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети" - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"
Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети" - РИА Новости, 01.07.2022
Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"
Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:17
2022-07-01T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей гайдай
донбасс
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы."Луганская тероборона получила десять новых автобусов", — говорится в сообщении в его Telegram-канале. К нему прикреплена фотография машин желтого цвета с надписью "Школьный автобус" на украинском и табличкой "Дети" на лобовом стекле.В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
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украина
донбасс
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донецкая народная республика
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в мире, украина, сергей гайдай, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, лисичанск
15:17 01.07.2022 (обновлено: 17:54 01.07.2022)
 
Украинской теробороне передали автобусы с надписью "Дети"

Подконтрольные Киеву власти Луганской области отдали отрядам теробороны школьные автобусы

© AP Photo / Max PshybyshevskyУчения войск территориальной обороны Украины
Учения войск территориальной обороны Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Max Pshybyshevsky
Учения войск территориальной обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что украинской теробороне передали школьные автобусы.
"Луганская тероборона получила десять новых автобусов", — говорится в сообщении в его Telegram-канале. К нему прикреплена фотография машин желтого цвета с надписью "Школьный автобус" на украинском и табличкой "Дети" на лобовом стекле.
В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка, сообщили в Минобороны России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры.
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