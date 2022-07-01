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Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 01.07.2022
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Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США
Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 01.07.2022
Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США
Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:35
2022-07-01T17:22
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
мвд великобритании
лондон
эквадор
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката.Как утверждает издание, у журналиста был срок на подачу апелляции до пятницы. По словам адвоката из представляющей его юрфирмы Birnberg Peirce &amp; Partners, Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь инстанция должна решить, может ли быть заслушано его обжалование.Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение можно оспорить в течение двух недель.В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая того же года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
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сша
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, мвд великобритании, лондон, эквадор, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
16:35 01.07.2022 (обновлено: 17:22 01.07.2022)
 
Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката.

"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже", — говорится в сообщении газеты.

Как утверждает издание, у журналиста был срок на подачу апелляции до пятницы. По словам адвоката из представляющей его юрфирмы Birnberg Peirce & Partners, Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь инстанция должна решить, может ли быть заслушано его обжалование.
Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение можно оспорить в течение двух недель.
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В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
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В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaksМВД ВеликобританииЛондонЭквадорДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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