https://ria.ru/20220701/assanzh-1799627047.html

Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 01.07.2022

Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:35

2022-07-01T16:35

2022-07-01T17:22

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

мвд великобритании

лондон

эквадор

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката.Как утверждает издание, у журналиста был срок на подачу апелляции до пятницы. По словам адвоката из представляющей его юрфирмы Birnberg Peirce & Partners, Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь инстанция должна решить, может ли быть заслушано его обжалование.Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение можно оспорить в течение двух недель.В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая того же года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796324870.html

https://ria.ru/20220620/assanzh-1796657244.html

сша

лондон

эквадор

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Варвара Скокшина

в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, мвд великобритании, лондон, эквадор, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа