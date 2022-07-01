https://ria.ru/20220701/amerikantsy-1799576031.html

Опрос: около трети американцев готовы пойти с оружием против властей

Опрос: около трети американцев готовы пойти с оружием против властей - РИА Новости, 01.07.2022

Опрос: около трети американцев готовы пойти с оружием против властей

Около 30% американцев считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против правительства страны, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:30

2022-07-01T14:30

2022-07-01T14:38

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Около 30% американцев считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против правительства страны, следует из результатов опроса, проведенного институтом политики в Чикагском университете.Согласно результатам опроса, такое мнение разделяют 28% американцев, а также 37% из тех, кто хранит оружие дома. Отмечается, что подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец. Такая же точка зрения наблюдается у 20% демократов и 35% людей, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий США.Кроме того, организаторы опроса выяснили, что 49% "все сильнее чувствуют себя чужаками в своей собственной стране", это беспокоит 69% убежденных республиканцев. Среди убежденных демократов это число составило 38%.Отмечается, что большинство американцев согласны с мнением, что правительство "коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям". Так считает 73% убежденных республиканцев, половина демократов и две трети людей, не поддерживающих основные партии страны.Опрос проводился с 19 по 23 мая, участие в нем приняла 1 тысяча американцев. Допустимая погрешность составляет 3,53%.

https://ria.ru/20220629/bayden-1799138385.html

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сша, в мире