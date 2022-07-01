https://ria.ru/20220701/almaz-antey-1799492573.html
"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений
"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений - РИА Новости, 01.07.2022
"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:01
2022-07-01T11:01
2022-07-01T11:01
концерн пво "алмаз-антей"
россия
технологии
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, сообщили в пятницу журналистам в компании."Концерн ВКО "Алмаз – Антей" прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года", - сказали в компании.Там отметили, что при формировании таких рейтингов – в частности, речь идет о списках производителей оружия, публикуемых SIPRI и Defense News, – организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки. "Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров", - пояснили в концерне.В "Алмаз-Антее" также добавили, что в течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию, значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах: организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний – без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.Там добавили, что производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения. "В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, – как в оборонной, так и в гражданской сферах, – а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения", - сказали в "Алмаз-Антее".
https://ria.ru/20220520/importozameschenie-1789837901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
концерн пво "алмаз-антей", россия, технологии
"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений
"Алмаз-Антей" прекращает участие в рейтингах производителей вооружений при росте выручки
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, сообщили в пятницу журналистам в компании.
"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года", - сказали в компании.
Там отметили, что при формировании таких рейтингов – в частности, речь идет о списках производителей оружия, публикуемых SIPRI и Defense News, – организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки. "Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров", - пояснили в концерне.
В "Алмаз-Антее
" также добавили, что в течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию
, значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.
Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах: организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний – без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.
Там добавили, что производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения. "В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, – как в оборонной, так и в гражданской сферах, – а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения", - сказали в "Алмаз-Антее".