https://ria.ru/20220701/almaz-antey-1799492573.html

"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений

"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений - РИА Новости, 01.07.2022

"Алмаз-Антей" прекратит участие в рейтингах производителей вооружений

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:01

2022-07-01T11:01

2022-07-01T11:01

концерн пво "алмаз-антей"

россия

технологии

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, сообщили в пятницу журналистам в компании."Концерн ВКО "Алмаз – Антей" прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года", - сказали в компании.Там отметили, что при формировании таких рейтингов – в частности, речь идет о списках производителей оружия, публикуемых SIPRI и Defense News, – организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки. "Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров", - пояснили в концерне.В "Алмаз-Антее" также добавили, что в течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию, значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах: организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний – без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.Там добавили, что производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения. "В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, – как в оборонной, так и в гражданской сферах, – а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения", - сказали в "Алмаз-Антее".

https://ria.ru/20220520/importozameschenie-1789837901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

концерн пво "алмаз-антей", россия, технологии