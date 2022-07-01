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На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести

На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести - РИА Новости, 01.07.2022

На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести

Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:54

2022-07-01T16:54

2022-07-01T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Работают два энергоблока. Вся АЭС по мощности 6 тысяч мегаватт, на сегодняшний день это слишком большая мощность для экономики. Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело от террористов Зеленского. Радиационный фон в пределах нормы", - сказал Рогов в эфире "России 24".Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html

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Кирилл Волков

запорожская аэс, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр