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На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести - РИА Новости, 01.07.2022
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:54
2022-07-01T17:23
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Работают два энергоблока. Вся АЭС по мощности 6 тысяч мегаватт, на сегодняшний день это слишком большая мощность для экономики. Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело от террористов Зеленского. Радиационный фон в пределах нормы", - сказал Рогов в эфире "России 24".Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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запорожская область
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:54 01.07.2022 (обновлено: 17:23 01.07.2022)
 
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести

Член ВГА Рогов: на Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Работают два энергоблока. Вся АЭС по мощности 6 тысяч мегаватт, на сегодняшний день это слишком большая мощность для экономики. Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело от террористов Зеленского. Радиационный фон в пределах нормы", - сказал Рогов в эфире "России 24".
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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