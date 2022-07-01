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На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести - РИА Новости, 01.07.2022
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:54
2022-07-01T16:54
2022-07-01T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Два энергоблока продолжают работу на Запорожской атомной электростанции, которая находится под защитой Российской Федерации, уровень радиации в пределах нормы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Работают два энергоблока. Вся АЭС по мощности 6 тысяч мегаватт, на сегодняшний день это слишком большая мощность для экономики. Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело от террористов Зеленского. Радиационный фон в пределах нормы", - сказал Рогов в эфире "России 24".Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:54 01.07.2022 (обновлено: 17:23 01.07.2022)
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
Член ВГА Рогов: на Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести