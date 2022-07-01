https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799556200.html

"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз

"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз - РИА Новости, 01.07.2022

"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз

"Аэрофлот", уже имеющий хабы в Красноярске и Сочи, планирует расширение программы региональных баз, сообщил в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ гендиректор... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:42

2022-07-01T13:42

2022-07-01T13:42

аэрофлот

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Аэрофлот", уже имеющий хабы в Красноярске и Сочи, планирует расширение программы региональных баз, сообщил в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский."Мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз, то есть, мы расширим программу региональных баз, кроме Красноярска и Сочи", - сказал Александровский."Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске в 2021 году, в Сочи - в 2022 году.

https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, новости компаний - экономика