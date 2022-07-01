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"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз - РИА Новости, 01.07.2022
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"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз
"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз - РИА Новости, 01.07.2022
"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз
"Аэрофлот", уже имеющий хабы в Красноярске и Сочи, планирует расширение программы региональных баз, сообщил в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ гендиректор... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:42
2022-07-01T13:42
аэрофлот
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Аэрофлот", уже имеющий хабы в Красноярске и Сочи, планирует расширение программы региональных баз, сообщил в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский."Мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз, то есть, мы расширим программу региональных баз, кроме Красноярска и Сочи", - сказал Александровский."Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске в 2021 году, в Сочи - в 2022 году.
https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html
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аэрофлот, новости компаний - экономика
13:42 01.07.2022
 

"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Аэрофлот", уже имеющий хабы в Красноярске и Сочи, планирует расширение программы региональных баз, сообщил в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"Мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз, то есть, мы расширим программу региональных баз, кроме Красноярска и Сочи", - сказал Александровский.
"Аэрофлот" открыл хаб в Красноярске в 2021 году, в Сочи - в 2022 году.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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