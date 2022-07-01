https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799529205.html

Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%

Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75% - РИА Новости, 01.07.2022

Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%

В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:50

2022-07-01T12:50

2022-07-01T12:50

новости компаний - экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы Аэрофлота и а/к "Россия" под кодом SU.Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелёт — до конца осени.Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объёме.Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.Ранее авиакомпания ввела специальный молодёжный тариф, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.

https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот