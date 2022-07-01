https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799529205.html
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75% - РИА Новости, 01.07.2022
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%
В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:50
2022-07-01T12:50
2022-07-01T12:50
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы Аэрофлота и а/к "Россия" под кодом SU.Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелёт — до конца осени.Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объёме.Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.Ранее авиакомпания ввела специальный молодёжный тариф, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.
https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, аэрофлот
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы Аэрофлота
и а/к "Россия" под кодом SU.
Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелёт — до конца осени.
Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объёме.
Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.
Ранее авиакомпания ввела специальный молодёжный тариф
, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.