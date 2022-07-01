Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75% - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799529205.html
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75% - РИА Новости, 01.07.2022
Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%
В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:50
2022-07-01T12:50
новости компаний - экономика
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы Аэрофлота и а/к "Россия" под кодом SU.Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелёт — до конца осени.Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объёме.Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.Ранее авиакомпания ввела специальный молодёжный тариф, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.
https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот
12:50 01.07.2022
 

Аэрофлот увеличивает скидку для детей до 75%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В период отпусков и летних каникул Аэрофлот значительно снижает стоимость авиаперелётов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы Аэрофлота и а/к "Россия" под кодом SU.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 15:59
Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России
Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелёт — до конца осени.
Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объёме.
Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.
Ранее авиакомпания ввела специальный молодёжный тариф, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала