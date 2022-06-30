https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799273519.html

Россия сможет нейтрализовать угрозу высадки ВСУ на Змеиный, заявил эксперт

Россия сможет нейтрализовать угрозу высадки ВСУ на Змеиный, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022

Россия сможет нейтрализовать угрозу высадки ВСУ на Змеиный, заявил эксперт

Попытки украинских военных высадиться на остров Змеиный будут нейтрализованы Россией, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:36

2022-06-30T14:36

2022-06-30T14:36

владимир путин

россия

украина

киев

оон

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Попытки украинских военных высадиться на остров Змеиный будут нейтрализованы Россией, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."На ход спецоперации уход с острова особого влияния не окажет, хотя контроль над Змеиным имел некоторую ценность в плане ведения разведки. Киев, конечно, будет раскручивать через пропаганду это событие как свой большой успех, но в военном плане Украина никаких козырей не получит, потому что у нас есть все средства для нанесения ударов по украинским военным, которые захотят туда вернуться", - сказал Сивков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, Украина заминировала некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет транспортировать зерно.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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украина

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владимир путин, россия, украина, киев, оон