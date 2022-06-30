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Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799211082.html
Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный
Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный
Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:39
2022-06-30T11:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны."Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — отметили в ведомстве.Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь "невозможностью" вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798891655.html
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россия, украина
11:39 30.06.2022 (обновлено: 11:56 30.06.2022)
 
Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный

Минобороны сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли

© AFP 2022Спутниковый снимок острова Змеиный
Спутниковый снимок острова Змеиный - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022
Спутниковый снимок острова Змеиный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны.
"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь "невозможностью" вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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