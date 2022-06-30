https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799211082.html

Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный

Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022

Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный

Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:39

2022-06-30T11:39

2022-06-30T11:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны."Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — отметили в ведомстве.Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь "невозможностью" вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798891655.html

https://ria.ru/20220627/shveytsariya-1798480597.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина