11:39 30.06.2022 (обновлено: 11:56 30.06.2022)
Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный
Минобороны сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли
Спутниковый снимок острова Змеиный. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны.
"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь "невозможностью" вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.