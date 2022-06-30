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Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 30.06.2022
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:56
2022-06-30T18:04
россия
оон
украина
в мире
джоко видодо
сша
индонезия
евросоюз
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими же порты, чтобы выпустить суда с продовольствием. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам."Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря", — сказал он.Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику."В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то пять миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, — то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5 процента, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5 процента", — сказал Путин.Он также подчеркнул, что по этому вопросу Россия активно взаимодействует с профильной организацией ООН.Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран."В ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", — подчеркнул он.В ООН неоднократно говорили об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны утверждают, что Москва препятствует вывозу зерна с Украины, российская сторона обвинения отвергает.При этом киевские власти сами создали множество препятствий экспорту зерна: помимо вскрывшегося поджога в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины: если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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россия, оон, украина, в мире, джоко видодо, сша, индонезия, евросоюз, владимир путин, экономика, цены на нефть
15:56 30.06.2022 (обновлено: 18:04 30.06.2022)
 
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

Путин заявил, что Россия находится в контакте с ООН по вопросу вывоза зерна из Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими же порты, чтобы выпустить суда с продовольствием. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.
"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря", — сказал он.
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Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.
"В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то пять миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, — то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5 процента, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5 процента", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что по этому вопросу Россия активно взаимодействует с профильной организацией ООН.
Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.
"В ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", — подчеркнул он.
В ООН неоднократно говорили об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны утверждают, что Москва препятствует вывозу зерна с Украины, российская сторона обвинения отвергает.
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При этом киевские власти сами создали множество препятствий экспорту зерна: помимо вскрывшегося поджога в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины: если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
 
РоссияООНУкраинаВ миреДжоко ВидодоСШАИндонезияЕвросоюзВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефть
 
 
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