https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 30.06.2022

Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:56

2022-06-30T15:56

2022-06-30T18:04

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими же порты, чтобы выпустить суда с продовольствием. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам."Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря", — сказал он.Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику."В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то пять миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, — то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5 процента, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5 процента", — сказал Путин.Он также подчеркнул, что по этому вопросу Россия активно взаимодействует с профильной организацией ООН.Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран."В ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", — подчеркнул он.В ООН неоднократно говорили об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны утверждают, что Москва препятствует вывозу зерна с Украины, российская сторона обвинения отвергает.При этом киевские власти сами создали множество препятствий экспорту зерна: помимо вскрывшегося поджога в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины: если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html

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украина

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индонезия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, украина, в мире, джоко видодо, сша, индонезия, евросоюз, владимир путин, экономика, цены на нефть