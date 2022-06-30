15:56 30.06.2022 (обновлено: 18:04 30.06.2022)
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
Путин заявил, что Россия находится в контакте с ООН по вопросу вывоза зерна из Украины
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что украинским военным никто не мешает разминировать заминированные ими же порты, чтобы выпустить суда с продовольствием. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.
"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря", — сказал он.
Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.
"В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то пять миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, — то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5 процента, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5 процента", — сказал Путин.
Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.
"В ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", — подчеркнул он.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий экспорту зерна: помимо вскрывшегося поджога в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины: если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.