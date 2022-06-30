Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/zelenskiy-1799435073.html
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка - РИА Новости, 01.07.2022
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка
Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший... РИА Новости, 01.07.2022
2022-06-30T22:56
2022-07-01T05:23
в мире
россия
украина
нато
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798994768_0:91:3066:1816_1920x0_80_0_0_5d88f77841f4ccc0769a1c62b21e3ed2.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер."На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны &lt;…&gt; Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются", — говорится в материале.По мнению Виммера, всем "воинствующим державам" следовало бы уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем, такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, потому что "сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
https://ria.ru/20220630/bayden-1799424288.html
https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html
россия
украина
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798994768_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_54e69452b5ac1bd1af40e2b484b63423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, мадрид
22:56 30.06.2022 (обновлено: 05:23 01.07.2022)
 
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка

Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер: Зеленский спятил после призывов к эскалации с Россией

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.
"На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 21:16
Американцы сравнили Байдена с маленькой девочкой после заявления о России
По мнению Виммера, всем "воинствующим державам" следовало бы уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем, такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, потому что "сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:10
В США нашли уязвимое место НАТО и забили тревогу
 
В миреРоссияУкраинаНАТОМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала