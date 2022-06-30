https://ria.ru/20220630/zelenskiy-1799435073.html

Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка

Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка - РИА Новости, 01.07.2022

Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка

Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший... РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T22:56

2022-06-30T22:56

2022-07-01T05:23

в мире

россия

украина

нато

мадрид

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер."На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются", — говорится в материале.По мнению Виммера, всем "воинствующим державам" следовало бы уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем, такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, потому что "сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799424288.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html

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украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, нато, мадрид