22:56 30.06.2022 (обновлено: 05:23 01.07.2022)
Немецкий политик заявил, что Зеленский лишился рассудка
Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер: Зеленский спятил после призывов к эскалации с Россией
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский "сошел с ума", потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, написал в Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.
По мнению Виммера, всем "воинствующим державам" следовало бы уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем, такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, потому что "сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
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