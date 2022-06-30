14:30 30.06.2022 (обновлено: 22:50 30.06.2022)
Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского
Читатели "Гуаньча" раскритиковали выступление Зеленского на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде.
Во время обращения глава государства возмутился, что Украину не принимают в альянс. Пользователи, в свою очередь, заявили, что не понимают, почему во время крупных политических встреч на Западе приглашают Зеленского.
Во время обращения глава государства возмутился, что Украину не принимают в альянс. Пользователи, в свою очередь, заявили, что не понимают, почему во время крупных политических встреч на Западе приглашают Зеленского.
"Почему США и Запад постоянно вешают на стену экран с Зеленским, какие бы встречи ни проводились? Это так модно?" — возмутился комментатор.
"Кажется, у НАТО есть требование, чтобы при вступлении не было территориальных споров, и если Зеленский действительно хочет вступить в НАТО, ему нужно договориться с Путиным", — отметил другой.
"Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — сказал еще один читатель.
"Расскажите Украине поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками"! Украина сейчас загребает жар, а каштаны получают Финляндия и Швеция!" — подытожили читатели.
"Кажется, у НАТО есть требование, чтобы при вступлении не было территориальных споров, и если Зеленский действительно хочет вступить в НАТО, ему нужно договориться с Путиным", — отметил другой.
"Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — сказал еще один читатель.
"Расскажите Украине поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками"! Украина сейчас загребает жар, а каштаны получают Финляндия и Швеция!" — подытожили читатели.
Ранее Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.