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Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022
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Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского
Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022
Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде. Во время обращения глава... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:30
2022-06-30T22:50
в мире
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде. Во время обращения глава государства возмутился, что Украину не принимают в альянс. Пользователи, в свою очередь, заявили, что не понимают, почему во время крупных политических встреч на Западе приглашают Зеленского. "Почему США и Запад постоянно вешают на стену экран с Зеленским, какие бы встречи ни проводились? Это так модно?" — возмутился комментатор. "Кажется, у НАТО есть требование, чтобы при вступлении не было территориальных споров, и если Зеленский действительно хочет вступить в НАТО, ему нужно договориться с Путиным", — отметил другой. "Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — сказал еще один читатель. "Расскажите Украине поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками"! Украина сейчас загребает жар, а каштаны получают Финляндия и Швеция!" — подытожили читатели. Ранее Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро. Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html
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в мире, владимир зеленский, нато, украина
14:30 30.06.2022 (обновлено: 22:50 30.06.2022)
 
Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского

Читатели "Гуаньча" раскритиковали выступление Зеленского на саммите НАТО в Мадриде

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде.

Во время обращения глава государства возмутился, что Украину не принимают в альянс. Пользователи, в свою очередь, заявили, что не понимают, почему во время крупных политических встреч на Западе приглашают Зеленского.
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"Почему США и Запад постоянно вешают на стену экран с Зеленским, какие бы встречи ни проводились? Это так модно?" — возмутился комментатор.

"Кажется, у НАТО есть требование, чтобы при вступлении не было территориальных споров, и если Зеленский действительно хочет вступить в НАТО, ему нужно договориться с Путиным", — отметил другой.

"Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — сказал еще один читатель.

"Расскажите Украине поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками"! Украина сейчас загребает жар, а каштаны получают Финляндия и Швеция!" — подытожили читатели.
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Ранее Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро.

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
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