https://ria.ru/20220630/zelenskiy-1799271621.html

Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского

Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022

Китайцы задали вопрос Западу после выступления Зеленского

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде. Во время обращения глава... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:30

2022-06-30T14:30

2022-06-30T22:50

в мире

владимир зеленский

нато

украина

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде. Во время обращения глава государства возмутился, что Украину не принимают в альянс. Пользователи, в свою очередь, заявили, что не понимают, почему во время крупных политических встреч на Западе приглашают Зеленского. "Почему США и Запад постоянно вешают на стену экран с Зеленским, какие бы встречи ни проводились? Это так модно?" — возмутился комментатор. "Кажется, у НАТО есть требование, чтобы при вступлении не было территориальных споров, и если Зеленский действительно хочет вступить в НАТО, ему нужно договориться с Путиным", — отметил другой. "Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — сказал еще один читатель. "Расскажите Украине поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками"! Украина сейчас загребает жар, а каштаны получают Финляндия и Швеция!" — подытожили читатели. Ранее Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро. Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html

https://ria.ru/20220629/salat-1798895177.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, нато, украина