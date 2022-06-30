Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН
Полянский: Запад в Совбезе ООН заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 июн — РИА Новости. Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Сожалеем, что из-за политизированной и предвзятой позиции западных делегаций подготовленный нами проект заявления СБ для прессы был заблокирован. Вновь и вновь убеждаемся, насколько ваши политизированные подходы отражаются на ваших принципах", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Как удалось выяснить РИА Новости, заявление содержало осуждение авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска.
Министерство обороны Сирии 10 июня заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы и вылеты из него были приостановлены.
Позже сирийские власти сообщили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено.