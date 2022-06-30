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Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН - РИА Новости, 30.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220630/zayavlenie-1799143179.html
Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН
Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН - РИА Новости, 30.06.2022
Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН
Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:06
2022-06-30T01:06
война в сирии
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
оон
дмитрий полянский
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ООН, 30 июн — РИА Новости. Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.Как удалось выяснить РИА Новости, заявление содержало осуждение авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска.Министерство обороны Сирии 10 июня заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы и вылеты из него были приостановлены.Позже сирийские власти сообщили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено.
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, оон, дмитрий полянский
01:06 30.06.2022
 
Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН

Полянский: Запад в Совбезе ООН заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 июн — РИА Новости. Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Сожалеем, что из-за политизированной и предвзятой позиции западных делегаций подготовленный нами проект заявления СБ для прессы был заблокирован. Вновь и вновь убеждаемся, насколько ваши политизированные подходы отражаются на ваших принципах", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.

Как удалось выяснить РИА Новости, заявление содержало осуждение авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска.
Министерство обороны Сирии 10 июня заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы и вылеты из него были приостановлены.
Позже сирийские власти сообщили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Война в СирииВ миреДамаск (город)ИзраильСирияООНДмитрий Полянский
 
 
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