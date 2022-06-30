https://ria.ru/20220630/zayavlenie-1799143179.html

Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН

Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН - РИА Новости, 30.06.2022

Запад заблокировал подготовленное Россией заявление по Дамаску в ООН

Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:06

2022-06-30T01:06

2022-06-30T01:06

война в сирии

в мире

дамаск (город)

израиль

сирия

оон

дмитрий полянский

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ООН, 30 июн — РИА Новости. Запад заблокировал подготовленное Россией заявление Совета безопасности ООН с осуждением недавнего авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.Как удалось выяснить РИА Новости, заявление содержало осуждение авиаудара Израиля по аэропорту Дамаска.Министерство обороны Сирии 10 июня заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы и вылеты из него были приостановлены.Позже сирийские власти сообщили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено.

https://ria.ru/20220629/polyanskiy-1799138681.html

дамаск (город)

израиль

сирия

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, оон, дмитрий полянский