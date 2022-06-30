https://ria.ru/20220630/zaporozhe-1799299393.html

В Запорожье растет число желающих уехать с подконтрольной ВСУ территории

В Запорожье растет число желающих уехать с подконтрольной ВСУ территории - РИА Новости, 30.06.2022

В Запорожье растет число желающих уехать с подконтрольной ВСУ территории

Резко выросло количество желающих перебраться с подконтрольной Украине части территории Запорожской области на освобожденную, люди стоят в очередях по 10-15... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:46

2022-06-30T15:46

2022-06-30T15:46

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Резко выросло количество желающих перебраться с подконтрольной Украине части территории Запорожской области на освобожденную, люди стоят в очередях по 10-15 дней, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Увеличился бум выезжающих на освобожденную территорию людей. Они готовы платить любые деньги для того, чтобы попасть в Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Я говорю о жителях областного центра Запорожья, который пока временно находится под контролем шайки наркоманов и нацистов Зеленского. И люди по 10-15 дней стоят в очередях", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".По его информации, чтобы люди не выезжали на освобожденные территории, власти Украины придумали новые правила, по которым надо пройти предварительную запись и массу других процедур."Сейчас даже возник такой бизнес – торговля местами в очереди для того, чтобы попасть на освобожденные территории. Это говорит о колоссальном спросе", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220630/polsha-1799284319.html

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