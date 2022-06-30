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В России научились делать полезную муку из низкосортного зерна
В России научились делать полезную муку из низкосортного зерна - РИА Новости, 30.06.2022
В России научились делать полезную муку из низкосортного зерна
Технологию превращения низкосортной пшеницы в высококачественное сырье с целым рядом полезных свойств предложили ученые ЮУрГУ. По их словам, разработанная ими... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:00
2022-06-30T09:00
2022-06-30T09:00
наука
южно-уральский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Технологию превращения низкосортной пшеницы в высококачественное сырье с целым рядом полезных свойств предложили ученые ЮУрГУ. По их словам, разработанная ими цельносмолотая мука из пророщенного зерна имеет повышенную пищевую ценность и содержит важные биологически активные вещества. Результаты опубликованы в журнале Ultrasonics Sonochemistry.Мировая ситуация, по словам специалистов, требует создания новых подходов к производству продуктов питания. Избежать глобального дефицита и роста цен позволят технологии, максимально эффективно использующие сырье, в том числе то, которое прежде играло второстепенную роль.Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию получения цельносмолотой муки повышенной пищевой ценности из зерна пшеницы низкого класса.По словам ученых, предложенный ими метод проращивания зерна четвертого класса повышает содержание в нем гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), флаваноидов и полифенолов, а также позволяет полностью обезопасить его от патогенных микроорганизмов.ГАМК – важный медиатор центральной нервной системы, улучшающий кровообращение в тканях мозга и усвоение им глюкозы, рассказали специалисты. Флавоноиды и полифенолы улучшают обменные процессы в организме, оказывают антиоксидантное действие, снижают ломкость и проницаемость капилляров.Предложенная технология проращивания предполагает два этапа: развитие патогенной микрофлоры предотвращается путем обработки холодным плазменным излучением, а ультразвуковое воздействие ускоряет проращивание зерна, накопление ГАМК и других биологически активных веществ."Наша технология контролируемого проращивания позволяет не только использовать зерно низкого класса как самостоятельное сырье, но и рекомендовать цельносмолотую муку из него для обогащения пищевых продуктов. При ее использовании можно исключить добавление улучшителей теста", – рассказала Науменко.Учеными также создана база данных по ускоренному развитию зерна пшеницы. Математическое моделирование позволило установить оптимальное соотношение типов муки, при котором не только сохраняются цвет, аромат, вкус и другие свойства хлебобулочных изделий, но и происходит обогащение продукта витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, рассказали исследователи.В настоящее время научный коллектив подготавливает технологию к применению в условиях реального производства.
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южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, хлеб, производство, открытия - риа наука
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Технологию превращения низкосортной пшеницы в высококачественное сырье с целым рядом полезных свойств предложили ученые ЮУрГУ
. По их словам, разработанная ими цельносмолотая мука из пророщенного зерна имеет повышенную пищевую ценность и содержит важные биологически активные вещества. Результаты опубликованы в журнале Ultrasonics Sonochemistry
.
Мировая ситуация, по словам специалистов, требует создания новых подходов к производству продуктов питания. Избежать глобального дефицита и роста цен позволят технологии, максимально эффективно использующие сырье, в том числе то, которое прежде играло второстепенную роль.
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию получения цельносмолотой муки повышенной пищевой ценности из зерна пшеницы низкого класса.
"Сегодня 40-45 процентов всей пшеницы, производимой в России, относится по качеству к четвертому классу. Традиционно при производстве хлебобулочных изделий такое зерно используется лишь как малообъемная добавка к пшенице более высокого класса. Наш подход позволяет превратить это сырье в ингредиент с целым рядом полезных свойств", – объяснила профессор кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Наталья Науменко.
По словам ученых, предложенный ими метод проращивания зерна четвертого класса повышает содержание в нем гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), флаваноидов и полифенолов, а также позволяет полностью обезопасить его от патогенных микроорганизмов.
ГАМК – важный медиатор центральной нервной системы, улучшающий кровообращение в тканях мозга и усвоение им глюкозы, рассказали специалисты. Флавоноиды и полифенолы улучшают обменные процессы в организме, оказывают антиоксидантное действие, снижают ломкость и проницаемость капилляров.
Предложенная технология проращивания предполагает два этапа: развитие патогенной микрофлоры предотвращается путем обработки холодным плазменным излучением, а ультразвуковое воздействие ускоряет проращивание зерна, накопление ГАМК и других биологически активных веществ.
"Наша технология контролируемого проращивания позволяет не только использовать зерно низкого класса как самостоятельное сырье, но и рекомендовать цельносмолотую муку из него для обогащения пищевых продуктов. При ее использовании можно исключить добавление улучшителей теста", – рассказала Науменко.
Учеными также создана база данных по ускоренному развитию зерна пшеницы. Математическое моделирование позволило установить оптимальное соотношение типов муки, при котором не только сохраняются цвет, аромат, вкус и другие свойства хлебобулочных изделий, но и происходит обогащение продукта витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, рассказали исследователи.
В настоящее время научный коллектив подготавливает технологию к применению в условиях реального производства.