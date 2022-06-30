https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html

Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет

Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 30.06.2022

Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет

Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:01

2022-06-30T15:01

2022-06-30T15:01

в мире

нато

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон."Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, которую транслировали британские телеканалы.

https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, великобритания, борис джонсон