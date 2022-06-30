https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 30.06.2022
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:01
2022-06-30T15:01
2022-06-30T15:01
в мире
нато
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон."Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, которую транслировали британские телеканалы.
https://ria.ru/20220629/voyska-1798943346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, великобритания, борис джонсон
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет до 2,5 процента ВВП