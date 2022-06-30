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Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 30.06.2022
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Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 30.06.2022
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:01
2022-06-30T15:01
в мире
нато
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон."Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, которую транслировали британские телеканалы.
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в мире, нато, великобритания, борис джонсон
15:01 30.06.2022
 
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет

Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет до 2,5 процента ВВП

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу нынешнего десятилетия, заявил британский премьер Борис Джонсон.
"Мы достигнем 2,5% ВВП на оборонные расходы к концу этого десятилетия", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, которую транслировали британские телеканалы.
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В миреНАТОВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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