Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220630/vaktsiny-1799318477.html
Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота
Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота - РИА Новости, 30.06.2022
Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота
России и Белоруссии необходимо совместно создать отечественные вакцины для скота и птицы, заявил журналистам белорусский вице-премьер Леонид Заяц. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:22
2022-06-30T16:22
союзное государство
россия
белоруссия
экономика
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/97/1474019738_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_1ee9830f93112eee1d0ef49dd32034fc.jpg
ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. России и Белоруссии необходимо совместно создать отечественные вакцины для скота и птицы, заявил журналистам белорусский вице-премьер Леонид Заяц."Есть тема по замене вакцин, уйти необходимо сегодня от импортных вакцин в птицеводстве, свиноводстве, по крупному рогатому скоту. У нас уникальные предприятия в Республике Беларусь: "Белвитунифарм" и Институт Вышелесского, в России есть тоже очень интересные научные предприятия, которые могли бы в тесной кооперации обеспечить импортозамещение, обеспечить то, что нам не хватает сегодня", - сказал Заяц на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, на площадке форума планируется "донести определенные проблемы до Российской Федерации", чтобы страны вместе могли реагировать на "узкие места в данной нише".
https://ria.ru/20220218/sertifikaty-1773647816.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/97/1474019738_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_0d9110b95a5cc60c24a615dab613610c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, экономика, здоровье - общество
16:22 30.06.2022
 

Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВетеринарный врач проводит вакцинацию телят
Ветеринарный врач проводит вакцинацию телят - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ветеринарный врач проводит вакцинацию телят
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. России и Белоруссии необходимо совместно создать отечественные вакцины для скота и птицы, заявил журналистам белорусский вице-премьер Леонид Заяц.
"Есть тема по замене вакцин, уйти необходимо сегодня от импортных вакцин в птицеводстве, свиноводстве, по крупному рогатому скоту. У нас уникальные предприятия в Республике Беларусь: "Белвитунифарм" и Институт Вышелесского, в России есть тоже очень интересные научные предприятия, которые могли бы в тесной кооперации обеспечить импортозамещение, обеспечить то, что нам не хватает сегодня", - сказал Заяц на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.
По его словам, на площадке форума планируется "донести определенные проблемы до Российской Федерации", чтобы страны вместе могли реагировать на "узкие места в данной нише".
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:44Союзное государство
Мезенцев: Минск и Москва решат вопрос о признании сертификатов COVID-19
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияЭкономикаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала