https://ria.ru/20220630/vaktsiny-1799318477.html

Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота

Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота - РИА Новости, 30.06.2022

Россия и Белоруссия должны создать отечественные вакцины для скота

России и Белоруссии необходимо совместно создать отечественные вакцины для скота и птицы, заявил журналистам белорусский вице-премьер Леонид Заяц. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:22

2022-06-30T16:22

2022-06-30T16:22

союзное государство

россия

белоруссия

экономика

здоровье - общество

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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. России и Белоруссии необходимо совместно создать отечественные вакцины для скота и птицы, заявил журналистам белорусский вице-премьер Леонид Заяц."Есть тема по замене вакцин, уйти необходимо сегодня от импортных вакцин в птицеводстве, свиноводстве, по крупному рогатому скоту. У нас уникальные предприятия в Республике Беларусь: "Белвитунифарм" и Институт Вышелесского, в России есть тоже очень интересные научные предприятия, которые могли бы в тесной кооперации обеспечить импортозамещение, обеспечить то, что нам не хватает сегодня", - сказал Заяц на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, на площадке форума планируется "донести определенные проблемы до Российской Федерации", чтобы страны вместе могли реагировать на "узкие места в данной нише".

https://ria.ru/20220218/sertifikaty-1773647816.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, экономика, здоровье - общество