https://ria.ru/20220630/uverennost-1799419603.html

Уровень уверенности россиян в завтрашнем дне достиг максимума с 2005 года

Уровень уверенности россиян в завтрашнем дне достиг максимума с 2005 года - РИА Новости, 30.06.2022

Уровень уверенности россиян в завтрашнем дне достиг максимума с 2005 года

Уровень уверенности граждан России в завтрашнем дне достиг максимального значения с 2005 года, 61% россиян спокойны за свое будущее, заявила советник... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:50

2022-06-30T20:50

2022-06-30T20:50

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень уверенности граждан России в завтрашнем дне достиг максимального значения с 2005 года, 61% россиян спокойны за свое будущее, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова."Уверенность в завтрашнем дне, вот здесь мы видим достаточно высокий уровень оптимизма, обращаю внимание, что за весь период наблюдения начиная с 2005 года мы получили максимальное значение уверенности в завтрашнем дне - 61%, такого не было, в 2020 году там было еще 54%, в 2014 - 55%, тем не менее, вот это максимальное значение", - сказала Михайлова на заседании научного совета ВЦИОМ на тему: "Ценностная консолидация и/или размежевание российского общества на фоне СВО".По ее словам, доля тех, кто не чувствует уверенности в будущем, снизилась на 20% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799257948.html

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общество, вциом, россия