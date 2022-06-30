17:50 30.06.2022 (обновлено: 17:54 30.06.2022)
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден
Байден заявил, что США и НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден.
"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.