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США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден - РИА Новости, 30.06.2022
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США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден - РИА Новости, 30.06.2022
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:50
2022-06-30T17:54
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, нато
17:50 30.06.2022 (обновлено: 17:54 30.06.2022)
 
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден

Байден заявил, что США и НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден.
"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский политик, республиканец Ричард Хейден Блэк - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:03Специальная военная операция на Украине
Американский политик: Россия не может позволить себе проиграть на Украине
 
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