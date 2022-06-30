https://ria.ru/20220630/ukraina-1799363269.html

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден - РИА Новости, 30.06.2022

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:50

2022-06-30T17:50

2022-06-30T17:54

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россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/konflikt-1799301496.html

украина

россия

сша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, нато