Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков

"Мое последнее письмо было буквально позавчера господину Мауреру с просьбой, чтобы их посетили, среди них есть женщины. Меня беспокоит то, что у женщины был гипертонический криз, у них были трудности в том, чтобы вызвать скорую помощь… Поэтому господин Маурер заверил меня, что Красный Крест их посетит. Он обещал это сделать в ближайшее время", - сообщила РИА Новости Москалькова в кулуарах X Петербургского международного юридического форума.