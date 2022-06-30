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Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков - РИА Новости, 30.06.2022
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков
Международный Комитет Красного Креста обещает в ближайшее время посетить удерживаемых на Украине российских моряков, соответствующее обещание об этом получено... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:54
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста обещает в ближайшее время посетить удерживаемых на Украине российских моряков, соответствующее обещание об этом получено от главы МККК Петера Маурера, сообщила РИА Новости Татьяна Москалькова.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова
15:41 30.06.2022 (обновлено: 15:54 30.06.2022)
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков
Москалькова: МККК обещает скоро посетить удерживаемых на Украине российских моряков