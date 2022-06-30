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Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799297688.html
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков - РИА Новости, 30.06.2022
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков
Международный Комитет Красного Креста обещает в ближайшее время посетить удерживаемых на Украине российских моряков, соответствующее обещание об этом получено... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста обещает в ближайшее время посетить удерживаемых на Украине российских моряков, соответствующее обещание об этом получено от главы МККК Петера Маурера, сообщила РИА Новости Татьяна Москалькова.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова
15:41 30.06.2022 (обновлено: 15:54 30.06.2022)
 
Москалькова: МККК скоро посетит удерживаемых на Украине российских моряков

Москалькова: МККК обещает скоро посетить удерживаемых на Украине российских моряков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкпленные
пленные - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста обещает в ближайшее время посетить удерживаемых на Украине российских моряков, соответствующее обещание об этом получено от главы МККК Петера Маурера, сообщила РИА Новости Татьяна Москалькова.
"Мое последнее письмо было буквально позавчера господину Мауреру с просьбой, чтобы их посетили, среди них есть женщины. Меня беспокоит то, что у женщины был гипертонический криз, у них были трудности в том, чтобы вызвать скорую помощь… Поэтому господин Маурер заверил меня, что Красный Крест их посетит. Он обещал это сделать в ближайшее время", - сообщила РИА Новости Москалькова в кулуарах X Петербургского международного юридического форума.
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