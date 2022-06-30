20:38 30.06.2022 (обновлено: 21:52 30.06.2022)
Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России
Путин: необходимо получать данные о планах, угрожающих России, своевременно
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать РФ.
По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение". Надо своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.
По его словам, речь "о планах отдельных государств и их объединений, которые несут или могут нести прямую угрозу нашей стране".
"Под постоянным вниманием должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе. Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - добавил президент.