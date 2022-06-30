https://ria.ru/20220630/ugrozy-1799418297.html

Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России

Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России - РИА Новости, 30.06.2022

Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России

Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:38

2022-06-30T20:38

2022-06-30T21:52

безопасность

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать РФ.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка.По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение". Надо своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.По его словам, речь "о планах отдельных государств и их объединений, которые несут или могут нести прямую угрозу нашей стране".

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

россия

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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин