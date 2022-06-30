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Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России
Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России
Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:38
2022-06-30T21:52
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать РФ.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка.По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение". Надо своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.По его словам, речь "о планах отдельных государств и их объединений, которые несут или могут нести прямую угрозу нашей стране".
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин
20:38 30.06.2022 (обновлено: 21:52 30.06.2022)
 
Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России

Путин: необходимо получать данные о планах, угрожающих России, своевременно

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать РФ.
Выступая в четверг в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка.
Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:51
В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен
По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение". Надо своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.
По его словам, речь "о планах отдельных государств и их объединений, которые несут или могут нести прямую угрозу нашей стране".
"Под постоянным вниманием должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе. Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - добавил президент.
 
БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир Путин
 
 
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