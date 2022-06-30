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Турция может не поддержать Финляндию и Швецию, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
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Турция может не поддержать Финляндию и Швецию, заявил эксперт
Турция может не поддержать Финляндию и Швецию, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
Турция может не поддержать Финляндию и Швецию, заявил эксперт
Если Хельсинки и Стокгольм продолжат лицемерную политику, то Анкара сможет отказать им в своей поддержке, так как существует очевидная процедура членства в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:37
2022-06-30T21:52
в мире
йенс столтенберг
турция
финляндия
швеция
нато
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БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Если Хельсинки и Стокгольм продолжат лицемерную политику, то Анкара сможет отказать им в своей поддержке, так как существует очевидная процедура членства в НАТО, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, полковник разведки в отставке Джошгун Башбуг.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО."К вопросу о том, выполнят ли Швеция и Финляндия свои обязательства перед Турцией, нужно подходить с осторожностью. Потому что упомянутые государства и те, кто их поддерживает, имеют нечестную репутацию. Так что по этой причине еще неизвестна их дальнейшая судьба. Если им опасно доверять, так почему же Турция пошла на такой риск? Потому что все условия меморандума вышли из-под пера официальной Анкары. Обе страны безоговорочно приняли требования Турции. Но вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще долгий процесс. Если Хельсинки и Стокгольм продолжат свою лицемерную политику, то Турция оставила за собой право отказаться от решения, так как существует очевидная процедура членства. Анкара оставила много вопросов открытыми, чтобы иметь рычаги давления, а они у нее есть, поверьте", - заверил собеседник агентства.По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно назвал Турцию страной, которая среди всех членов альянса больше всех пострадала от террора."Тут важно то, что многое сказанное Западом остается только на словах. Обещания, слова, сказанные ранее, также были либо опровергнуты, либо не имели никаких последствий. Страны-члены во главе с США не прекращали помощь террористическим организациям" - отметил эксперт.
https://ria.ru/20220629/nato-1799121997.html
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в мире, йенс столтенберг, турция, финляндия, швеция, нато
21:37 30.06.2022 (обновлено: 21:52 30.06.2022)
 
Турция может не поддержать Финляндию и Швецию, заявил эксперт

Полковник Башбуг: Турция не поддержит Финляндию и Швецию, если они не выполнят обещания

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Если Хельсинки и Стокгольм продолжат лицемерную политику, то Анкара сможет отказать им в своей поддержке, так как существует очевидная процедура членства в НАТО, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, полковник разведки в отставке Джошгун Башбуг.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 21:21
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
"К вопросу о том, выполнят ли Швеция и Финляндия свои обязательства перед Турцией, нужно подходить с осторожностью. Потому что упомянутые государства и те, кто их поддерживает, имеют нечестную репутацию. Так что по этой причине еще неизвестна их дальнейшая судьба. Если им опасно доверять, так почему же Турция пошла на такой риск? Потому что все условия меморандума вышли из-под пера официальной Анкары. Обе страны безоговорочно приняли требования Турции. Но вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще долгий процесс. Если Хельсинки и Стокгольм продолжат свою лицемерную политику, то Турция оставила за собой право отказаться от решения, так как существует очевидная процедура членства. Анкара оставила много вопросов открытыми, чтобы иметь рычаги давления, а они у нее есть, поверьте", - заверил собеседник агентства.
По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно назвал Турцию страной, которая среди всех членов альянса больше всех пострадала от террора.
"Тут важно то, что многое сказанное Западом остается только на словах. Обещания, слова, сказанные ранее, также были либо опровергнуты, либо не имели никаких последствий. Страны-члены во главе с США не прекращали помощь террористическим организациям" - отметил эксперт.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
В миреЙенс СтолтенбергТурцияФинляндияШвецияНАТО
 
 
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