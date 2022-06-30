https://ria.ru/20220630/turisty-1799360755.html
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов
Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
тверская область
игорь руденя
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя , выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательным собрании региона.По словам губернатора, туризм – это бесплатные инвестиции в региональную экономику.Рост турпотока глава региона связал, в частности, с активным развитием речного туризма – в 2021 году по воде в Верхневолжье прибыли 52 тысячи человек, это на 30% выше показателей 2019 года.
https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, новости - туризм