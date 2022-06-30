https://ria.ru/20220630/turisty-1799360755.html

Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов

Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов - РИА Новости, 30.06.2022

Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов

Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:44

2022-06-30T17:44

2022-06-30T17:44

тверская область

игорь руденя

новости - туризм

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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя , выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательным собрании региона.По словам губернатора, туризм – это бесплатные инвестиции в региональную экономику.Рост турпотока глава региона связал, в частности, с активным развитием речного туризма – в 2021 году по воде в Верхневолжье прибыли 52 тысячи человек, это на 30% выше показателей 2019 года.

https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, новости - туризм