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Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов - РИА Новости, 30.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220630/turisty-1799360755.html
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов
Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
тверская область
игорь руденя
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя , выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательным собрании региона.По словам губернатора, туризм – это бесплатные инвестиции в региональную экономику.Рост турпотока глава региона связал, в частности, с активным развитием речного туризма – в 2021 году по воде в Верхневолжье прибыли 52 тысячи человек, это на 30% выше показателей 2019 года.
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игорь руденя, новости - туризм
17:44 30.06.2022
 

Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор региона Игорь Руденя
Губернатор региона Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Тверская область в 2021 году восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Верхневолжье посетили 2,376 миллиона туристов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя , выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательным собрании региона.
По словам губернатора, туризм – это бесплатные инвестиции в региональную экономику.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:28Тверская область
Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье
Рост турпотока глава региона связал, в частности, с активным развитием речного туризма – в 2021 году по воде в Верхневолжье прибыли 52 тысячи человек, это на 30% выше показателей 2019 года.
 
Тверская областьИгорь РуденяНовости - Туризм
 
 
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