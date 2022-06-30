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В Благовещенске отреставрируют 130-летнее здание бывшей таможни
В Благовещенске отреставрируют 130-летнее здание бывшей таможни - РИА Новости, 30.06.2022
В Благовещенске отреставрируют 130-летнее здание бывшей таможни
Власти Амурской области решили отреставрировать 130-летнее здание бывшей таможни в Благовещенске, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T06:06
2022-06-30T06:06
2022-06-30T06:06
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
россия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Власти Амурской области решили отреставрировать 130-летнее здание бывшей таможни в Благовещенске, сообщает региональное правительство.Решение о проведении реставрации здания таможни 1890 года постройки по адресу улица Шевченко, 2 принял губернатор Василий Орлов. Работы планируется завершить за два года.Здание изначально принадлежало Товариществу Амурского пароходства. В 1910 году в нем расположилась Благовещенская таможня. После упразднения таможни здание передали Благовещенскому погранотряду.
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василий орлов (губернатор), общество, россия, благовещенск
В Благовещенске отреставрируют 130-летнее здание бывшей таможни
Власти Амурской области решили отреставрировать 130-летнее здание бывшей таможни