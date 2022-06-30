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Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки - РИА Новости, 30.06.2022
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:33
2022-06-30T14:43
россия
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России."Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется "Отечество, доблесть, честь", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, владимир путин
14:33 30.06.2022 (обновлено: 14:43 30.06.2022)
 
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки

Песков заявил, что Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России.
"Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется "Отечество, доблесть, честь", - сказал Песков журналистам.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:09
Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР
 
РоссияПолитикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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