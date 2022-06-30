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Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки - РИА Новости, 30.06.2022
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:33
2022-06-30T14:33
2022-06-30T14:43
россия
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России."Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется "Отечество, доблесть, честь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, владимир путин
14:33 30.06.2022 (обновлено: 14:43 30.06.2022)
Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки
Песков заявил, что Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки