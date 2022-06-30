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Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки

Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки - РИА Новости, 30.06.2022

Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки

Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:33

2022-06-30T14:33

2022-06-30T14:43

россия

политика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что 28 июня исполнилось 100 лет управлению нелегальной разведки СВР России."Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется "Отечество, доблесть, честь", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, владимир путин