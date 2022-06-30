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США должны отменить санкции против ИРИ, нарушающие СВПД, заявил Полянский

США должны отменить санкции против ИРИ, нарушающие СВПД, заявил Полянский - РИА Новости, 30.06.2022

США должны отменить санкции против ИРИ, нарушающие СВПД, заявил Полянский

США должны полностью отменить односторонние санкции против Ирана, идущие вразрез с СВПД, а не вводить изъятия из санкций, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:48

2022-06-30T19:48

2022-06-30T19:48

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ООН, 30 июн – РИА Новости. США должны полностью отменить односторонние санкции против Ирана, идущие вразрез с СВПД, а не вводить изъятия из санкций, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, логично, что подвижки по возвращению США к полному выполнению своих обязательств по СВПД создадут условия для встречного выполнения Ираном отдельных, "поставленных на паузу" обязательств в рамках сделки."С сожалением отмечаем, что в докладе генсека эта причинно-следственная связь четко не прописана, причем уже не в первый раз. Кроме того, в нем снова на одну доску поставлены призывы к США снять ограничения или принять решение об изъятиях", - сказал Полянский."В контексте восстановления сделки речь идет не об изъятиях, а о полной отмене на постоянной основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.

https://ria.ru/20220630/svpd-1799394669.html

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