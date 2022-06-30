https://ria.ru/20220630/ssha-1799309418.html

Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран

Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран - РИА Новости, 30.06.2022

Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран

США напечатали денег и скупают продовольствие, а развивающиеся страны в этой ситуации оказались в наихудшем положении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:04

2022-06-30T16:04

2022-06-30T17:51

в мире

сша

владимир путин

джоко видодо

индонезия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США напечатали денег и скупают продовольствие, а развивающиеся страны в этой ситуации оказались в наихудшем положении, заявил президент РФ Владимир Путин."Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении", - сказал Путин на встрече со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо, говоря о политике США на рынке продовольствия.

https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799358801.html

сша

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, владимир путин, джоко видодо, индонезия