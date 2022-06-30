https://ria.ru/20220630/ssha-1799309418.html
Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран
Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран - РИА Новости, 30.06.2022
Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран
США напечатали денег и скупают продовольствие, а развивающиеся страны в этой ситуации оказались в наихудшем положении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:04
2022-06-30T16:04
2022-06-30T17:51
в мире
сша
владимир путин
джоко видодо
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США напечатали денег и скупают продовольствие, а развивающиеся страны в этой ситуации оказались в наихудшем положении, заявил президент РФ Владимир Путин."Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении", - сказал Путин на встрече со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо, говоря о политике США на рынке продовольствия.
https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799358801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джоко видодо, индонезия
16:04 30.06.2022 (обновлено: 17:51 30.06.2022)
Путин обвинил США в ухудшении положения развивающихся стран
Путин: положение развивающихся стран ухудшилось из-за того, что США скупают продовольствие