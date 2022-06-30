https://ria.ru/20220630/ssha-1799305463.html

США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров

США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022

США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров

Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран своей воле, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде, заявил министр... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:55

2022-06-30T15:55

2022-06-30T16:09

в мире

нато

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран своей воле, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На что они рассчитывают, я думаю, всем понятно, они не стесняются об этом говорить и в очередной раз заявили об этом вчера, на саммите НАТО в Мадриде: они рассчитывают на безусловное повиновение всех других государств своей воле, которая отражает их эгоистичные интересы, прежде всего, интересы Соединенных Штатов", - сказал министр журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой."Потому что, как мы уже не раз убеждались, современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты", - добавил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

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Кирилл Волков

в мире, нато, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров