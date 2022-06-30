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США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
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США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров
США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров
Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран своей воле, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде, заявил министр... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:55
2022-06-30T16:09
в мире
нато
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран своей воле, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На что они рассчитывают, я думаю, всем понятно, они не стесняются об этом говорить и в очередной раз заявили об этом вчера, на саммите НАТО в Мадриде: они рассчитывают на безусловное повиновение всех других государств своей воле, которая отражает их эгоистичные интересы, прежде всего, интересы Соединенных Штатов", - сказал министр журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой."Потому что, как мы уже не раз убеждались, современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты", - добавил глава МИД РФ.
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в мире, нато, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
15:55 30.06.2022 (обновлено: 16:09 30.06.2022)
 
США рассчитывают на полное повиновение других стран, заявил Лавров

Лавров: Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Запад, особенно США, рассчитывает на полное повиновение других стран своей воле, это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На что они рассчитывают, я думаю, всем понятно, они не стесняются об этом говорить и в очередной раз заявили об этом вчера, на саммите НАТО в Мадриде: они рассчитывают на безусловное повиновение всех других государств своей воле, которая отражает их эгоистичные интересы, прежде всего, интересы Соединенных Штатов", - сказал министр журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой.
"Потому что, как мы уже не раз убеждались, современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты", - добавил глава МИД РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В миреНАТОРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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