https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799236987.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2022 - РИА Новости, 30.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:00

2022-06-30T14:00

2022-06-30T14:00

инфографика

украина

россия

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод освобожден, идут бои в городе, заняты важные плацдармы к дальнейшему освобождению населенного пункта. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска. Они получили приказ отступать. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск - Артёмовск полностью перекрыта.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 698 реактивных систем залпового огня, 3859 танков и других бронемашин, 3059 орудий полевой артиллерии и 3916 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика