https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799219208.html

Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине

Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине

Белоруссия поддерживает Россию, но "официально не присоединится" к военной спецоперации РФ на Украине, считает президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:03

2022-06-30T12:03

2022-06-30T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

польша

анджей дуда

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия поддерживает Россию, но "официально не присоединится" к военной спецоперации РФ на Украине, считает президент Польши Анджей Дуда."Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы (к спецоперации РФ – ред.)… Конечно, есть определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии. Есть белорусские госпитали, где находятся российские солдаты", - сказал Дуда журналистам, прибыв на завершающий день саммита НАТО, который проходит в Мадриде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, польша, анджей дуда, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин