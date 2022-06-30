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Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799219208.html
Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине
Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине
Белоруссия поддерживает Россию, но "официально не присоединится" к военной спецоперации РФ на Украине, считает президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:03
2022-06-30T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
польша
анджей дуда
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия поддерживает Россию, но "официально не присоединится" к военной спецоперации РФ на Украине, считает президент Польши Анджей Дуда."Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы (к спецоперации РФ – ред.)… Конечно, есть определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии. Есть белорусские госпитали, где находятся российские солдаты", - сказал Дуда журналистам, прибыв на завершающий день саммита НАТО, который проходит в Мадриде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
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в мире, россия, белоруссия, польша, анджей дуда, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин
12:03 30.06.2022 (обновлено: 12:17 30.06.2022)
 
Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине

Президент Польши Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия поддерживает Россию, но "официально не присоединится" к военной спецоперации РФ на Украине, считает президент Польши Анджей Дуда.
"Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы (к спецоперации РФ – ред.)… Конечно, есть определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии. Есть белорусские госпитали, где находятся российские солдаты", - сказал Дуда журналистам, прибыв на завершающий день саммита НАТО, который проходит в Мадриде.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияПольшаАнджей ДудаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир Путин
 
 
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