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Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации

Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022

Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:22

2022-06-30T01:22

2022-06-30T01:22

специальная военная операция на украине

россия

гудермес

украина

в мире

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в зону проведения специальной военной операции в Донбассе.Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.Также он отметил, что в Чечне "знакомы с политикой западных стран, в особенности политикой США". По его словам, во время военных кампаний они финансировали террористические группы, "не скрывая при этом своих целей и мотивов".Кадыров считает, что сегодня на Украине они действуют по той же схеме. При этом, по мнению главы Чечни, "враги всегда упускали из виду очевидную истину", что мощь России не в оружии и технике, а в "доблестных и самоотверженных сынах"."Мне отрадно видеть лица этих мужчин, которые оставили уютные стены своих домов и готовятся выйти на передовую за наш общий дом — Россию!" — добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20220630/komandir-1799143311.html

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россия, гудермес, украина, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)