Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799143744.html
Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации
Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:22
2022-06-30T01:22
специальная военная операция на украине
россия
гудермес
украина
в мире
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796519841_0:215:3154:1989_1920x0_80_0_0_a6d42cd91531072c02287e691298e97e.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в зону проведения специальной военной операции в Донбассе.Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.Также он отметил, что в Чечне "знакомы с политикой западных стран, в особенности политикой США". По его словам, во время военных кампаний они финансировали террористические группы, "не скрывая при этом своих целей и мотивов".Кадыров считает, что сегодня на Украине они действуют по той же схеме. При этом, по мнению главы Чечни, "враги всегда упускали из виду очевидную истину", что мощь России не в оружии и технике, а в "доблестных и самоотверженных сынах"."Мне отрадно видеть лица этих мужчин, которые оставили уютные стены своих домов и готовятся выйти на передовую за наш общий дом — Россию!" — добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20220630/komandir-1799143311.html
россия
гудермес
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796519841_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d704fa8391ca4198c3687cd1678389eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гудермес, украина, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
01:22 30.06.2022
 
Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации

Глава Чечни Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в зону проведения специальной военной операции в Донбассе.
Как ранее сообщал Кадыров, добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.
"Сегодня в Российском университете спецназа я с большим удовольствием встретился с очередной группой добровольцев, готовящихся выехать в зону проведения специальной военной операции в Донбассе. Я рассказал бойцам о том, в каких целях проводится СВО и чего добивается наш верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ни для кого не секрет, что цели исключительно благородные и заключаются они в защите. Мы защищаем себя, свои ценности и всех жителей братских республик", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в Чечне "знакомы с политикой западных стран, в особенности политикой США". По его словам, во время военных кампаний они финансировали террористические группы, "не скрывая при этом своих целей и мотивов".
Кадыров считает, что сегодня на Украине они действуют по той же схеме. При этом, по мнению главы Чечни, "враги всегда упускали из виду очевидную истину", что мощь России не в оружии и технике, а в "доблестных и самоотверженных сынах".
"Мне отрадно видеть лица этих мужчин, которые оставили уютные стены своих домов и готовятся выйти на передовую за наш общий дом — Россию!" — добавил глава Чечни.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
01:12Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил, что батальону "Восток-Ахмат" представили командира
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГудермесУкраинаВ миреРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала