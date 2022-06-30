Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации
Глава Чечни Кадыров рассказал новой группе добровольцев о благородной цели спецоперации
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Российском университете спецназа с новой группой добровольцев, которые готовятся отправиться в зону проведения специальной военной операции в Донбассе.
"Сегодня в Российском университете спецназа я с большим удовольствием встретился с очередной группой добровольцев, готовящихся выехать в зону проведения специальной военной операции в Донбассе. Я рассказал бойцам о том, в каких целях проводится СВО и чего добивается наш верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ни для кого не секрет, что цели исключительно благородные и заключаются они в защите. Мы защищаем себя, свои ценности и всех жителей братских республик", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в Чечне "знакомы с политикой западных стран, в особенности политикой США". По его словам, во время военных кампаний они финансировали террористические группы, "не скрывая при этом своих целей и мотивов".
Кадыров считает, что сегодня на Украине они действуют по той же схеме. При этом, по мнению главы Чечни, "враги всегда упускали из виду очевидную истину", что мощь России не в оружии и технике, а в "доблестных и самоотверженных сынах".
"Мне отрадно видеть лица этих мужчин, которые оставили уютные стены своих домов и готовятся выйти на передовую за наш общий дом — Россию!" — добавил глава Чечни.