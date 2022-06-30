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Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин
Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:28
2022-06-30T00:28
2022-06-30T00:28
специальная военная операция на украине
в мире
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ашхабад
украина
владимир путин
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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит."По срокам не надо говорить, это вот жизнь. Это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями", — пояснил президент
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
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в мире, россия, ашхабад, украина, владимир путин
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин
Президент России Путин: российские войска достигают своих целей в ходе спецоперации