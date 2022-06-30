Рейтинг@Mail.ru
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799141518.html
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин
Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:28
2022-06-30T00:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ашхабад
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит."По срокам не надо говорить, это вот жизнь. Это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями", — пояснил президент
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
россия
ашхабад
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ашхабад, украина, владимир путин
00:28 30.06.2022
 
Российские войска достигают целей в ходе спецоперации, заявил Путин

Президент России Путин: российские войска достигают своих целей в ходе спецоперации

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроке неправильно, российские войска достигают поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану", — сказал Путин журналистам.

Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит.
"По срокам не надо говорить, это вот жизнь. Это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями", — пояснил президент
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 23:25
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАшхабадУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала