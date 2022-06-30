https://ria.ru/20220630/sledstvie-1799241433.html

По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин

По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022

По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин

Предметные следственные действия ведутся Россией по каждому участнику батальона "Азов", рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:05

2022-06-30T13:05

2022-06-30T13:09

россия

политика

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предметные следственные действия ведутся Россией по каждому участнику батальона "Азов", рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг."Обмены идут, но по всем участникам батальонов "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, по каждому - кто в чем замешан, чем занимался", - заявил он.Исключение, по словам парламентария, могут составлять случаи, когда боец уже не будет участвовать в боевых действиях или является тяжелораненым.

https://ria.ru/20220629/azov-1798922732.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, вячеслав володин