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По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022
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По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин
По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022
По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин
Предметные следственные действия ведутся Россией по каждому участнику батальона "Азов", рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:05
2022-06-30T13:09
россия
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предметные следственные действия ведутся Россией по каждому участнику батальона "Азов", рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг."Обмены идут, но по всем участникам батальонов "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, по каждому - кто в чем замешан, чем занимался", - заявил он.Исключение, по словам парламентария, могут составлять случаи, когда боец уже не будет участвовать в боевых действиях или является тяжелораненым.
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россия, политика, госдума рф, вячеслав володин
13:05 30.06.2022 (обновлено: 13:09 30.06.2022)
 
По каждому азовцу ведутся следственные действия, заявил Володин

Володин заявил, что по каждому азовцу ведутся предметные следственные мероприятия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предметные следственные действия ведутся Россией по каждому участнику батальона "Азов", рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг.
"Обмены идут, но по всем участникам батальонов "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, по каждому - кто в чем замешан, чем занимался", - заявил он.
Исключение, по словам парламентария, могут составлять случаи, когда боец уже не будет участвовать в боевых действиях или является тяжелораненым.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 10:34
Верховный суд отложил рассмотрение дела нацбатальона "Азов"
 
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