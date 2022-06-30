https://ria.ru/20220630/shakhtery-1799054624.html

С опасностью для жизни. Что добывали первобытные шахтеры

С опасностью для жизни. Что добывали первобытные шахтеры - РИА Новости, 30.06.2022

С опасностью для жизни. Что добывали первобытные шахтеры

Археологи из США обнаружили в штате Вайоминг древнейший на Американском континенте рудник. Палеоиндейцы почти 13 тысяч лет назад добывали здесь гематит для... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:08

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Археологи из США обнаружили в штате Вайоминг древнейший на Американском континенте рудник. Палеоиндейцы почти 13 тысяч лет назад добывали здесь гематит для получения красной охры. Тот же минерал тогда извлекали и в других каменоломнях по всему миру. О том, как природные пигменты способствовали развитию первобытных людей, положили начало горнодобывающей отрасли и открыли дорогу выплавке железа, — в материале РИА Новости.Сила искусстваФормально первыми полезными ископаемыми в истории человечества можно считать кремневые породы, из которых изготавливали скребки и наконечники для стрел. Сначала древние люди просто собирали подходящие камни, потом стали находить в скалах твердые минералы, дающие острые сколы. Получив каменные топоры, первобытные люди обратили внимание на другие виды сырья, прежде всего красители.Самым популярным пигментом в древности была красная охра, которую извлекали из гематита, который еще называют красным железняком. Его образцы со следами ударов каменных орудий археологи встречают на многих палеолитических стоянках в Африке и Европе. Наиболее ранние относятся к эпохе Homo erectus — полтора миллиона лет назад. Но особенно их много в европейском комплексе мустьерской культуры среднего палеолита, связанном с поздними неандертальцами.Красной охрой выполнены практически все наскальные рисунки каменного века — это подтвердили химические анализы. А в Австралии куски железняка нашли непосредственно рядом с произведениями первобытного искусства возрастом от 75 до 116 тысяч лет.Охрой украшали лицо и тело, делали ритуальную и боевую раскраску. Некоторые народы Африки до сих пор активно пользуются смешанным с жиром пигментом как антисептиком, а также для защиты от солнца и укусов насекомых. Кстати, есть мнение, что понятие "краснокожие", как прибывшие в Америку европейцы называли местные племена, было связано с тем, что индейцы покрывали себя красной краской.Первобытные шахтерыДревнейшей шахтой на Земле считается рудник Нгвеня в Свазиленде на юге Африки — 43 тысячи лет назад здесь каменными топорами прорубили в скале десятиметровый туннель. По оценкам специалистов, оттуда извлекли от 50 до 100 тонн красного железняка.Примерно к тому же периоду относятся мустерьские каменные кирки, которые нашли в пещере Янкович в Венгрии. Археологи предполагают, что неандертальцы, которые жили здесь еще до прихода людей современного типа в Европу, выдалбливали ими минералы из скал.Недавно у подножий Скалистых гор на северо-западе США археологи обнаружили карьер. Сохранились орудия труда, с помощью которых местные жители 12,5-12,8 тысячи лет назад откалывали породу, содержащую гематит, а также наконечники копий, характерные для индейцев культуры кловис — первых обитателей Северной Америки.Еще есть следы добычи красной охры в трех пещерных системах на полуострове Юкатан в Мексике. Сейчас они затоплены водой, но десять-двенадцать тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, уровень моря был гораздо ниже. В стенах пещер сохранились пустоты после выемки руды, на полу — сложенные в кучу куски породы, остатки костров и пирамидки из камней, указывающие направление.Известно, что в пещерах Юкатана минералы и пигменты добывали индейцы майя. Новое открытие показывает, что это делали и задолго до них. Причем в промышленных масштабах. Подводные археологи собрали 155 каменных топоров и мотыг, установив, что часть сталактитов и сталагмитов намеренно разбили для расширения прохода. Первобытные шахтеры использовали факелы для освещения и нагрева породы, закаленные огнем деревянные клинья и даже подобие строительных лесов.Возможно, отмечают исследователи, подземная добыча полезных ископаемых стала самым первым видом сложной трудовой деятельности людей. Это требует определенного технологического развития общества и коллективной координации работ. Уровень инженерных знаний тоже должен быть достаточно высоким, чтобы предусмотреть предварительные операции по удалению пустой породы и предугадать, в каком направлении продолжится рудная жила.В некоторых пещерах были человеческие останки. Характер травм и расположение костей указывают на то, что рабочие погибли из-за обрушения в пещере. Очевидно, добыча охры была сложным и опасным мероприятием, но люди шли на риск ради ценного ресурса.От краски до железаПри обжиге гематита можно получать пигменты разного цвета. Древние люди экспериментировали. На месте поселения Терра-Амата на юге Франции, где 300 тысяч лет назад жили представители рода гейдельбергского человека, ученые увидели красную, желтую и коричневую охру. Это свидетельствует о том, что минерал нагревали. На более поздних, неолитических стоянках вместе обожженными кусками красного железняка нередко находят кусочки металла, предположительно выплавленного из того же гематита.Важность этого минерала для человечества — от древности до наших дней — можно оценить по истории рудника Нгвеня. Первые обитатели региона извлекали из красного железняка охру. В начале нашей эры сюда прибыли скотоводческие племена банту, уже знакомые с выплавкой руды. Обнаружив богатые залежи гематита, они организовали добычу и торговали железом по всему Африканскому континенту.Месторождение разрабатывали и позже, а во второй половине ХХ века горнодобывающая компания Anglo-American Corporation построила для перевозки руды в порты Мозамбика первую железную дорогу в Свазиленде, которая способствовала экономическому развитию страны в целом.Так тяга к прекрасному стала причиной перехода от каменного века к железному. Таким образом, она определила дальнейший путь развития человечества.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, археология, полезные ископаемые, шахтеры