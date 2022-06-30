08:00 30.06.2022 (обновлено: 08:08 30.06.2022)
С опасностью для жизни. Что добывали первобытные шахтеры
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Археологи из США обнаружили в штате Вайоминг древнейший на Американском континенте рудник. Палеоиндейцы почти 13 тысяч лет назад добывали здесь гематит для получения красной охры. Тот же минерал тогда извлекали и в других каменоломнях по всему миру. О том, как природные пигменты способствовали развитию первобытных людей, положили начало горнодобывающей отрасли и открыли дорогу выплавке железа, — в материале РИА Новости.
Сила искусства
Формально первыми полезными ископаемыми в истории человечества можно считать кремневые породы, из которых изготавливали скребки и наконечники для стрел. Сначала древние люди просто собирали подходящие камни, потом стали находить в скалах твердые минералы, дающие острые сколы. Получив каменные топоры, первобытные люди обратили внимание на другие виды сырья, прежде всего красители.
Самым популярным пигментом в древности была красная охра, которую извлекали из гематита, который еще называют красным железняком. Его образцы со следами ударов каменных орудий археологи встречают на многих палеолитических стоянках в Африке и Европе. Наиболее ранние относятся к эпохе Homo erectus — полтора миллиона лет назад. Но особенно их много в европейском комплексе мустьерской культуры среднего палеолита, связанном с поздними неандертальцами.
© CC BY-SA 3.0/Rob Lavinsky, CC BY-SA 4.0/WotlarxГематит и красная охра, которую из него получают
© CC BY-SA 3.0/Rob Lavinsky, CC BY-SA 4.0/Wotlarx
Гематит и красная охра, которую из него получают
Красной охрой выполнены практически все наскальные рисунки каменного века — это подтвердили химические анализы. А в Австралии куски железняка нашли непосредственно рядом с произведениями первобытного искусства возрастом от 75 до 116 тысяч лет.
Охрой украшали лицо и тело, делали ритуальную и боевую раскраску. Некоторые народы Африки до сих пор активно пользуются смешанным с жиром пигментом как антисептиком, а также для защиты от солнца и укусов насекомых. Кстати, есть мнение, что понятие "краснокожие", как прибывшие в Америку европейцы называли местные племена, было связано с тем, что индейцы покрывали себя красной краской.
© CC BY-SA 3.0/Yves Picq, CC BY-SA 2.0/TimJN1Люди племени химба, живущие в Намибии, и сегодня покрывают тело, лицо и волосы красной охрой / Наскальные рисунки палеолитического периода в районе Кимберли в Западной Австралии
© CC BY-SA 3.0/Yves Picq, CC BY-SA 2.0/TimJN1
Люди племени химба, живущие в Намибии, и сегодня покрывают тело, лицо и волосы красной охрой / Наскальные рисунки палеолитического периода в районе Кимберли в Западной Австралии
Первобытные шахтеры
Древнейшей шахтой на Земле считается рудник Нгвеня в Свазиленде на юге Африки — 43 тысячи лет назад здесь каменными топорами прорубили в скале десятиметровый туннель. По оценкам специалистов, оттуда извлекли от 50 до 100 тонн красного железняка.
Примерно к тому же периоду относятся мустерьские каменные кирки, которые нашли в пещере Янкович в Венгрии. Археологи предполагают, что неандертальцы, которые жили здесь еще до прихода людей современного типа в Европу, выдалбливали ими минералы из скал.
Недавно у подножий Скалистых гор на северо-западе США археологи обнаружили карьер. Сохранились орудия труда, с помощью которых местные жители 12,5-12,8 тысячи лет назад откалывали породу, содержащую гематит, а также наконечники копий, характерные для индейцев культуры кловис — первых обитателей Северной Америки.
Еще есть следы добычи красной охры в трех пещерных системах на полуострове Юкатан в Мексике. Сейчас они затоплены водой, но десять-двенадцать тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, уровень моря был гораздо ниже. В стенах пещер сохранились пустоты после выемки руды, на полу — сложенные в кучу куски породы, остатки костров и пирамидки из камней, указывающие направление.
Известно, что в пещерах Юкатана минералы и пигменты добывали индейцы майя. Новое открытие показывает, что это делали и задолго до них. Причем в промышленных масштабах. Подводные археологи собрали 155 каменных топоров и мотыг, установив, что часть сталактитов и сталагмитов намеренно разбили для расширения прохода. Первобытные шахтеры использовали факелы для освещения и нагрева породы, закаленные огнем деревянные клинья и даже подобие строительных лесов.
Возможно, отмечают исследователи, подземная добыча полезных ископаемых стала самым первым видом сложной трудовой деятельности людей. Это требует определенного технологического развития общества и коллективной координации работ. Уровень инженерных знаний тоже должен быть достаточно высоким, чтобы предусмотреть предварительные операции по удалению пустой породы и предугадать, в каком направлении продолжится рудная жила.
В некоторых пещерах были человеческие останки. Характер травм и расположение костей указывают на то, что рабочие погибли из-за обрушения в пещере. Очевидно, добыча охры была сложным и опасным мероприятием, но люди шли на риск ради ценного ресурса.
От краски до железа
При обжиге гематита можно получать пигменты разного цвета. Древние люди экспериментировали. На месте поселения Терра-Амата на юге Франции, где 300 тысяч лет назад жили представители рода гейдельбергского человека, ученые увидели красную, желтую и коричневую охру. Это свидетельствует о том, что минерал нагревали. На более поздних, неолитических стоянках вместе обожженными кусками красного железняка нередко находят кусочки металла, предположительно выплавленного из того же гематита.
Различные оттенки натуральной охры
Важность этого минерала для человечества — от древности до наших дней — можно оценить по истории рудника Нгвеня. Первые обитатели региона извлекали из красного железняка охру. В начале нашей эры сюда прибыли скотоводческие племена банту, уже знакомые с выплавкой руды. Обнаружив богатые залежи гематита, они организовали добычу и торговали железом по всему Африканскому континенту.
Месторождение разрабатывали и позже, а во второй половине ХХ века горнодобывающая компания Anglo-American Corporation построила для перевозки руды в порты Мозамбика первую железную дорогу в Свазиленде, которая способствовала экономическому развитию страны в целом.
Так тяга к прекрасному стала причиной перехода от каменного века к железному. Таким образом, она определила дальнейший путь развития человечества.