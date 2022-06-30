14:00 30.06.2022 (обновлено: 14:12 30.06.2022)
Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго
Медведев: из понимания, что санкции приняты надолго, должна исходить вся политика России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санкции приняты надолго, из этого должна исходить вся будущая политика России, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Санкций очень много, беспрецедентное количество. И очевидно, что эти санкции приняты именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране. Этого не скрывают государства, которые их ввели, как собственно, для нас совершенно очевидно, что вот эти квазисанкции, если их рассматривать с точки зрения устава Организации Объединенных наций, поскольку они не являются международно правовыми санкциями, признанными санкциями, тем не менее, они приняты на очень длительный срок. И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, именно поэтому экономика РФ должна приспосабливаться к новым условиям. "Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то что у нас принято называть импортозамещением", - отметил он. Медведев выразил уверенность, что в результате введения большого количества ограничений Россия выйдет из этой ситуации более сильной.