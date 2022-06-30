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Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго
Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго
Санкции приняты надолго, из этого должна исходить вся будущая политика России, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:00
2022-06-30T14:12
санкции в отношении россии
экономика
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санкции приняты надолго, из этого должна исходить вся будущая политика России, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Санкций очень много, беспрецедентное количество. И очевидно, что эти санкции приняты именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране. Этого не скрывают государства, которые их ввели, как собственно, для нас совершенно очевидно, что вот эти квазисанкции, если их рассматривать с точки зрения устава Организации Объединенных наций, поскольку они не являются международно правовыми санкциями, признанными санкциями, тем не менее, они приняты на очень длительный срок. И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.По его словам, именно поэтому экономика РФ должна приспосабливаться к новым условиям. "Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то что у нас принято называть импортозамещением", - отметил он. Медведев выразил уверенность, что в результате введения большого количества ограничений Россия выйдет из этой ситуации более сильной.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
14:00 30.06.2022 (обновлено: 14:12 30.06.2022)
 
Медведев призвал строить политику из осознания, что санкции ввели надолго

Медведев: из понимания, что санкции приняты надолго, должна исходить вся политика России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санкции приняты надолго, из этого должна исходить вся будущая политика России, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Санкций очень много, беспрецедентное количество. И очевидно, что эти санкции приняты именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране. Этого не скрывают государства, которые их ввели, как собственно, для нас совершенно очевидно, что вот эти квазисанкции, если их рассматривать с точки зрения устава Организации Объединенных наций, поскольку они не являются международно правовыми санкциями, признанными санкциями, тем не менее, они приняты на очень длительный срок. И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, именно поэтому экономика РФ должна приспосабливаться к новым условиям. "Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то что у нас принято называть импортозамещением", - отметил он. Медведев выразил уверенность, что в результате введения большого количества ограничений Россия выйдет из этой ситуации более сильной.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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