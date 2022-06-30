https://ria.ru/20220630/sammit-1799373466.html

Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20

Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022

Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20

Президент РФ Владимир Путин лично примет решение по формату участия России в саммите Группы двадцати, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:15

2022-06-30T18:15

2022-06-30T18:53

владимир путин

россия

в мире

саммит g20

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично примет решение по формату участия России в саммите Группы двадцати, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это мы решим. Президент примет решение. Исходим из того, что мы должны делать так, как нам удобнее, как нам выгоднее", - сказал Песков в ответ на вопрос о формате участия России в саммите.

https://ria.ru/20220629/putin-1799085123.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, в мире, саммит g20