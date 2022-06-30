https://ria.ru/20220630/sammit-1799373466.html
Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20
Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 30.06.2022
Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин лично примет решение по формату участия России в саммите Группы двадцати, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:15
2022-06-30T18:15
2022-06-30T18:53
владимир путин
россия
в мире
саммит g20
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично примет решение по формату участия России в саммите Группы двадцати, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это мы решим. Президент примет решение. Исходим из того, что мы должны делать так, как нам удобнее, как нам выгоднее", - сказал Песков в ответ на вопрос о формате участия России в саммите.
https://ria.ru/20220629/putin-1799085123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, саммит g20
18:15 30.06.2022 (обновлено: 18:53 30.06.2022)
Путин лично примет решение, будет ли Россия участвовать в саммите G20
Песков заявил, что Путин лично примет решение по участию России в саммите G20