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Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией
Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:38
2022-06-30T17:38
в мире
россия
индонезия
сша
большая двадцатка
оон
саммит g20
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся поработать в том числе и с Россией."Надеюсь, что вам в ходе подготовки ко встрече "двадцатки" удастся поработать вместе с нами, вместе с другими заинтересованными сторонами и вместе с ООН", - сказал Путин.США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
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в мире, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, оон, саммит g20, владимир путин, джоко видодо
17:38 30.06.2022
 
Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией

Путин надеется, что Видодо при подготовке к саммиту G20 удастся поработать с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся поработать в том числе и с Россией.
"Надеюсь, что вам в ходе подготовки ко встрече "двадцатки" удастся поработать вместе с нами, вместе с другими заинтересованными сторонами и вместе с ООН", - сказал Путин.
США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 17:03
Россия остается участником G20, заявил Песков
 
В миреРоссияИндонезияСШАБольшая двадцаткаООНСаммит G20Владимир ПутинДжоко Видодо
 
 
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