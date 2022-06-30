Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией
Путин надеется, что Видодо при подготовке к саммиту G20 удастся поработать с Россией
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся поработать в том числе и с Россией.
"Надеюсь, что вам в ходе подготовки ко встрече "двадцатки" удастся поработать вместе с нами, вместе с другими заинтересованными сторонами и вместе с ООН", - сказал Путин.
США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
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