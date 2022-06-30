https://ria.ru/20220630/sammit-1799356702.html

Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией

Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией - РИА Новости, 30.06.2022

Путин надеется, что Видодо при подготовке к G20 сможет поработать с Россией

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:38

2022-06-30T17:38

2022-06-30T17:38

в мире

россия

индонезия

сша

большая двадцатка

оон

саммит g20

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799334788_219:0:2666:1376_1920x0_80_0_0_e806e8ec202349cc4d9894225476e256.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что надеется на то, что при подготовке к G20 индонезийскому лидеру удастся поработать в том числе и с Россией."Надеюсь, что вам в ходе подготовки ко встрече "двадцатки" удастся поработать вместе с нами, вместе с другими заинтересованными сторонами и вместе с ООН", - сказал Путин.США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

https://ria.ru/20220630/sammit-1799339327.html

россия

индонезия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, оон, саммит g20, владимир путин, джоко видодо