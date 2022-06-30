https://ria.ru/20220630/rossiya-1799310516.html

Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров

Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022

Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров

Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:38

сергей лавров

россия

сша

евросоюз

в мире

брюссель

еврокомиссия

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе равноправия и баланса интереса всех участников, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что Брюссель инициативно разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между Россией и ЕС, речь, в том числе, о саммитах, которые проходили два раза в год, ежегодных заседаниях правительства России и Еврокомиссии, 20 секторальных диалогах, частью которых были переговоры о безвизовом режиме."Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть на эти предложения - что конкретно имеется в виду, и, конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем. А будем требовать, если дойдет дело до возобновления диалога, требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников. По справедливости", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220630/zavisimost-1799325978.html

россия

сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, россия, сша, евросоюз, в мире, брюссель, еврокомиссия