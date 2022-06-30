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Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров
Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров
Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:06
2022-06-30T16:38
сергей лавров
россия
сша
евросоюз
в мире
брюссель
еврокомиссия
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе равноправия и баланса интереса всех участников, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что Брюссель инициативно разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между Россией и ЕС, речь, в том числе, о саммитах, которые проходили два раза в год, ежегодных заседаниях правительства России и Еврокомиссии, 20 секторальных диалогах, частью которых были переговоры о безвизовом режиме."Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть на эти предложения - что конкретно имеется в виду, и, конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем. А будем требовать, если дойдет дело до возобновления диалога, требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников. По справедливости", - отметил глава МИД РФ.
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сергей лавров, россия, сша, евросоюз, в мире, брюссель, еврокомиссия
16:06 30.06.2022 (обновлено: 16:38 30.06.2022)
 
Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе равноправия и баланса интереса всех участников, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что Брюссель инициативно разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между Россией и ЕС, речь, в том числе, о саммитах, которые проходили два раза в год, ежегодных заседаниях правительства России и Еврокомиссии, 20 секторальных диалогах, частью которых были переговоры о безвизовом режиме.
"Все это было обрушено в одночасье… Поэтому ничего удивительного, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцем, ни Европейскому Союзу мы верить не будем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
"Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть на эти предложения - что конкретно имеется в виду, и, конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем. А будем требовать, если дойдет дело до возобновления диалога, требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников. По справедливости", - отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:36
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровРоссияСШАЕвросоюзВ миреБрюссельЕврокомиссия
 
 
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