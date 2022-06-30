16:06 30.06.2022 (обновлено: 16:38 30.06.2022)
Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия больше не будет верить ни США, ни Евросоюзу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия больше не будет верить ни США, ни Европейскому Союзу, если и когда дело дойдет до возобновления диалога, то это возможно исключительно на основе равноправия и баланса интереса всех участников, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что Брюссель инициативно разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между Россией и ЕС, речь, в том числе, о саммитах, которые проходили два раза в год, ежегодных заседаниях правительства России и Еврокомиссии, 20 секторальных диалогах, частью которых были переговоры о безвизовом режиме.
"Все это было обрушено в одночасье… Поэтому ничего удивительного, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцем, ни Европейскому Союзу мы верить не будем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
"Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть на эти предложения - что конкретно имеется в виду, и, конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем. А будем требовать, если дойдет дело до возобновления диалога, требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников. По справедливости", - отметил глава МИД РФ.