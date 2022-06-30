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Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 30.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220630/rabota-1799269939.html
Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест
Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест
В Тверской области в 2021 году благодаря реализации крупных инвестпроектов созданы около 3 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:23
2022-06-30T14:23
тверская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
игорь руденя
работа
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В Тверской области в 2021 году благодаря реализации крупных инвестпроектов созданы около 3 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.Глава региона отметил, что устойчивой работе промышленности Верхневолжья во многом способствовала системная господдержка. По линии Минпромторга России региону в 2021 году предоставлены более чем 1,3 миллиарда рублей. Поддержку получили предприятия машиностроения, кожевенной промышленности, производства строительных материалов.Федеральный Фонд развития промышленности предприятиям региона оказал поддержка на сумму более 680 миллионов рублей. Со стороны регионального Фонда льготные займы предоставлены 17 предприятиям почти на 310 миллионов рублей."Формирование условий для роста инвестиционной активности в регионе оставалось стратегическим направлением работы правительства Тверской области в 2021 году. В первую очередь это создание и развитие зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", - сказал Руденя.В 2021 году был создан государственный инновационно-промышленный парк "Боровлёво-3". Сейчас за счёт областного бюджета ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры парка.Всего к 2030 году на территории парка "Боровлёво-3" планируется создать более 2700 рабочих мест, привлечь свыше 10 миллиардов рублей инвестиций.Сейчас в Тверской области реализуется и планируется к реализации более 70 инвестпроектов с объёмом инвестиций более 200 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 30 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html
https://ria.ru/20220617/park-1796233237.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), игорь руденя, работа
14:23 30.06.2022
 

Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В Тверской области в 2021 году благодаря реализации крупных инвестпроектов созданы около 3 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.
Глава региона отметил, что устойчивой работе промышленности Верхневолжья во многом способствовала системная господдержка. По линии Минпромторга России региону в 2021 году предоставлены более чем 1,3 миллиарда рублей. Поддержку получили предприятия машиностроения, кожевенной промышленности, производства строительных материалов.
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Федеральный Фонд развития промышленности предприятиям региона оказал поддержка на сумму более 680 миллионов рублей. Со стороны регионального Фонда льготные займы предоставлены 17 предприятиям почти на 310 миллионов рублей.
"Формирование условий для роста инвестиционной активности в регионе оставалось стратегическим направлением работы правительства Тверской области в 2021 году. В первую очередь это создание и развитие зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", - сказал Руденя.
В 2021 году был создан государственный инновационно-промышленный парк "Боровлёво-3". Сейчас за счёт областного бюджета ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры парка.
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Под Тверью создадут инновационно-промышленный парк
Всего к 2030 году на территории парка "Боровлёво-3" планируется создать более 2700 рабочих мест, привлечь свыше 10 миллиардов рублей инвестиций.
Сейчас в Тверской области реализуется и планируется к реализации более 70 инвестпроектов с объёмом инвестиций более 200 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 30 тысяч рабочих мест.
 
Тверская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Игорь РуденяРабота
 
 
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