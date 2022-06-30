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Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену - РИА Новости, 30.06.2022
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:16
2022-06-30T19:16
2022-06-30T19:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в отношении пленных бойцов ДНР в украинском плену."В результате своего посещения (освобождённых пленных – ред.) я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано",- сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста планирует ли обращаться в международные организации по факту пыток пленных бойцов ДНР.
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донецкая народная республика, в мире, здоровье - общество, оон
19:16 30.06.2022 (обновлено: 19:22 30.06.2022)
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену
Омбудсмен ДНР обратится в международные организации из-за пыток граждан в украинском плену