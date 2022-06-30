https://ria.ru/20220630/pytki-1799392888.html

Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену

Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену - РИА Новости, 30.06.2022

Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:16

2022-06-30T19:16

2022-06-30T19:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

здоровье - общество

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в отношении пленных бойцов ДНР в украинском плену."В результате своего посещения (освобождённых пленных – ред.) я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано",- сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста планирует ли обращаться в международные организации по факту пыток пленных бойцов ДНР.

https://ria.ru/20220629/lagerya-1796178949.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, в мире, здоровье - общество, оон