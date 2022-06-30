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Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pytki-1799392888.html
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену - РИА Новости, 30.06.2022
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:16
2022-06-30T19:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
здоровье - общество
оон
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в отношении пленных бойцов ДНР в украинском плену."В результате своего посещения (освобождённых пленных – ред.) я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано",- сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста планирует ли обращаться в международные организации по факту пыток пленных бойцов ДНР.
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донецкая народная республика, в мире, здоровье - общество, оон
19:16 30.06.2022 (обновлено: 19:22 30.06.2022)
 
Омбудсмен ДНР обратится в международные органы из-за пыток солдат в плену

Омбудсмен ДНР обратится в международные организации из-за пыток граждан в украинском плену

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам, что намеренна обратиться в международные организации по факту применения пыток в отношении пленных бойцов ДНР в украинском плену.
"В результате своего посещения (освобождённых пленных – ред.) я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано",- сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста планирует ли обращаться в международные организации по факту пыток пленных бойцов ДНР.
После Майдана тысячи украинских детей прошли через военизированные лагеря, аналогичные нацистскому гитлерюгенду. Кадр из сюжета телекомпании NBC.
29 июня, 13:28Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Война как цель. Юные украинцы в неонацистских тренировочных лагеряхТысячи украинских детей за годы после Майдана были отравлены неонацистской идеологией. Их последовательно учили ненависти, называя ее патриотизмом. Для этого в стране была создана целая сеть детских лагерей, воспитатели которых успели побывать карателями в Донбассе.
 
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