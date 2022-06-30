https://ria.ru/20220630/putin-1799309858.html
Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков
Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков - РИА Новости, 30.06.2022
Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков
Необходимо принимать меры для того, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим индонезийским... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:05
2022-06-30T16:05
2022-06-30T17:14
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо принимать меры для того, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо."На все эти темы можно дискутировать сколько угодно, но сейчас нужно принимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической", - сказал Путин.
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владимир путин
16:05 30.06.2022 (обновлено: 17:14 30.06.2022)
Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков
Путин: призвал принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала критической