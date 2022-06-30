https://ria.ru/20220630/putin-1799309858.html

Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков

Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков - РИА Новости, 30.06.2022

Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков

Необходимо принимать меры для того, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим индонезийским... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:05

2022-06-30T16:05

2022-06-30T17:14

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо принимать меры для того, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо."На все эти темы можно дискутировать сколько угодно, но сейчас нужно принимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220630/gaz-1799312487.html

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владимир путин