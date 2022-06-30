https://ria.ru/20220630/promsvyazbank-1799406508.html
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк - РИА Новости, 30.06.2022
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк
В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:11
2022-06-30T20:11
2022-06-30T20:32
промсвязьбанк
запорожская область
мелитополь
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий."В Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России - ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось по адресу: ул. Кирова, 40", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
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промсвязьбанк, запорожская область, мелитополь, россия
20:11 30.06.2022 (обновлено: 20:32 30.06.2022)
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк, первое отделение открылось в Мелитополе