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В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк - РИА Новости, 30.06.2022
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В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк - РИА Новости, 30.06.2022
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк
В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:11
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промсвязьбанк
запорожская область
мелитополь
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий."В Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России - ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось по адресу: ул. Кирова, 40", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
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промсвязьбанк, запорожская область, мелитополь, россия
20:11 30.06.2022 (обновлено: 20:32 30.06.2022)
 
В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк

В Запорожской области начал работу Промсвязьбанк, первое отделение открылось в Мелитополе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России - ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось по адресу: ул. Кирова, 40", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
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ПромсвязьбанкЗапорожская областьМелитопольРоссия
 
 
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