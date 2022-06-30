https://ria.ru/20220630/produkty-1799280831.html
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:58
2022-06-30T14:58
2022-06-30T14:58
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Достаточно эффективным инструментом оказались гранты для малого бизнеса на селе. Все чаще там регистрируются новые предприниматели. Только за прошлый год - более 14,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также сотни сельскохозяйственных потребкооперативов. Активно интересуется этим сектором и крупный бизнес", - сказал Мишустин. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено свыше 326 миллиардов рублей."Хочу подчеркнуть, что правительство продолжит поддерживать наших аграриев, предлагая выверенные точечные решения, которые помогут не только дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, но и сохранят его конкурентоспособность как за рубежом, так и внутри страны, что позволит обеспечить людей качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин
Мишустин пообещал сохранить конкурентоспособность России на рынке продуктов питания
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Достаточно эффективным инструментом оказались гранты для малого бизнеса на селе. Все чаще там регистрируются новые предприниматели. Только за прошлый год - более 14,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также сотни сельскохозяйственных потребкооперативов. Активно интересуется этим сектором и крупный бизнес", - сказал Мишустин. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено свыше 326 миллиардов рублей.
"Хочу подчеркнуть, что правительство продолжит поддерживать наших аграриев, предлагая выверенные точечные решения, которые помогут не только дальнейшему развитию сельского хозяйства в России
, но и сохранят его конкурентоспособность как за рубежом, так и внутри страны, что позволит обеспечить людей качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.