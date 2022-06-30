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Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин
Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:58
2022-06-30T14:58
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Достаточно эффективным инструментом оказались гранты для малого бизнеса на селе. Все чаще там регистрируются новые предприниматели. Только за прошлый год - более 14,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также сотни сельскохозяйственных потребкооперативов. Активно интересуется этим сектором и крупный бизнес", - сказал Мишустин. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено свыше 326 миллиардов рублей."Хочу подчеркнуть, что правительство продолжит поддерживать наших аграриев, предлагая выверенные точечные решения, которые помогут не только дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, но и сохранят его конкурентоспособность как за рубежом, так и внутри страны, что позволит обеспечить людей качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
14:58 30.06.2022
 
Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин

Мишустин пообещал сохранить конкурентоспособность России на рынке продуктов питания

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа молочной продукции в магазине
Продажа молочной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа молочной продукции в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Достаточно эффективным инструментом оказались гранты для малого бизнеса на селе. Все чаще там регистрируются новые предприниматели. Только за прошлый год - более 14,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также сотни сельскохозяйственных потребкооперативов. Активно интересуется этим сектором и крупный бизнес", - сказал Мишустин. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено свыше 326 миллиардов рублей.
"Хочу подчеркнуть, что правительство продолжит поддерживать наших аграриев, предлагая выверенные точечные решения, которые помогут не только дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, но и сохранят его конкурентоспособность как за рубежом, так и внутри страны, что позволит обеспечить людей качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.
Мужчина в супермаркете в Алене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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