https://ria.ru/20220630/produkty-1799280831.html

Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин

Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.06.2022

Россия с избытком обеспечивает себя продуктами питания, заявил Мишустин

Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:58

2022-06-30T14:58

2022-06-30T14:58

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790874140_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_34678f320024bc2fb7e38bc5194537d9.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, правительство РФ продолжит поддерживать аграриев, что позволит сохранять конкурентоспособность страны как на внутреннем рынке, так и за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Достаточно эффективным инструментом оказались гранты для малого бизнеса на селе. Все чаще там регистрируются новые предприниматели. Только за прошлый год - более 14,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также сотни сельскохозяйственных потребкооперативов. Активно интересуется этим сектором и крупный бизнес", - сказал Мишустин. Он отметил, что в прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено свыше 326 миллиардов рублей."Хочу подчеркнуть, что правительство продолжит поддерживать наших аграриев, предлагая выверенные точечные решения, которые помогут не только дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, но и сохранят его конкурентоспособность как за рубежом, так и внутри страны, что позволит обеспечить людей качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин