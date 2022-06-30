https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799308493.html

Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин

Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин

Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:01

2022-06-30T16:01

2022-06-30T17:51

экономика

сша

россия

владимир путин

индонезия

джоко видодо

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов, и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", - сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

сша

россия

индонезия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, сша, россия, владимир путин, индонезия, джоко видодо