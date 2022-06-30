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Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин
Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:01
2022-06-30T16:01
2022-06-30T17:51
экономика
сша
россия
владимир путин
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов, и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", - сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия, владимир путин, индонезия, джоко видодо
16:01 30.06.2022 (обновлено: 17:51 30.06.2022)
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин
Путин: США напечатали денег и сгребают с мировых рынков продовольствие