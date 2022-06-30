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Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
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Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин
Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:01
2022-06-30T17:51
экономика
сша
россия
владимир путин
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов, и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", - сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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экономика, сша, россия, владимир путин, индонезия, джоко видодо
16:01 30.06.2022 (обновлено: 17:51 30.06.2022)
 
Западные страны сгребают с мировых рынков продовольствие, заявил Путин

Путин: США напечатали денег и сгребают с мировых рынков продовольствие

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост цен на рынке продовольствия связан с тем, что из-за пандемии коронавируса западные страны начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов, и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие", - сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
ЭкономикаСШАРоссияВладимир ПутинИндонезияДжоко Видодо
 
 
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