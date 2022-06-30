https://ria.ru/20220630/press-konferentsiya-1799286432.html
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.06.2022
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:56
2022-06-30T17:56
2022-06-30T17:57
в мире
россия
индонезия
владимир путин
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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.
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индонезия
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция президентов России и Индонезии
LIVE: Пресс-конференция президентов России и Индонезии
2022-06-30T17:56
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PT24M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, владимир путин, видео
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.
2022-06-30T17:56
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PT24M59S
17:56 30.06.2022 (обновлено: 17:57 30.06.2022)
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.