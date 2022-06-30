https://ria.ru/20220630/press-konferentsiya-1799286432.html

Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция

Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.06.2022

Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:56

2022-06-30T17:56

2022-06-30T17:57

в мире

россия

индонезия

владимир путин

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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.

россия

индонезия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, индонезия, владимир путин, видео