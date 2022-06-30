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Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.06.2022
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Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.06.2022
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи. РИА Новости, 30.06.2022
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в мире
россия
индонезия
владимир путин
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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.
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в мире, россия, индонезия, владимир путин, видео
Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.
2022-06-30T17:56
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17:56 30.06.2022 (обновлено: 17:57 30.06.2022)
 

Пресс-конференция президентов России и Индонезии. Прямая трансляция

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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо проводят пресс-конференцию по итогам встречи.
 
В миреРоссияИндонезияВладимир Путин
 
 
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