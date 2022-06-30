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Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
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Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев
Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев
Разговоры об угасании международного права преувеличены, хотя определенные коррективы потребуются, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:45
2022-06-30T12:45
россия
дмитрий медведев
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Разговоры об угасании международного права преувеличены, хотя определенные коррективы потребуются, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что "нарастающий хаос в международных отношениях, усугубившийся правовой нигилизм и безудержное повышения градуса пустословия, маскируемого благими намерениями, сделали в последние годы наш мир и систему общественных отношений нестабильными и гораздо менее правовыми".Политические процессы, по словам Медведева, глубоко проникли в плоскость юриспруденции, вводя двойные стандарты толкования базовых норм права. В качестве примера он привел "оголтелое стремление отдельных государств подчинить право службе корыстным интересам западной, прежде всего, англо-саксонской идеологии, агрессивное продвижение глобального сценария однополярного мира", что сопровождалось пренебрежительным попранием смысла традиционных юридических постулатов."Очевидно..., что разговоры об угасании международного права как фундамента устойчивости международных отношений явно преувеличены. Хотя понятно и то, что известные коррективы как в публичном, так и в частном праве потребуются", - сказал Медведев.При этом он подчеркнул, что они не могут быть подчинены интересам одной страны или даже группы стран."Это может быть только универсальное решение международного сообщества. В противном случае это будет только усугублять тектонический разлом в понимании будущего на нашей планете", - заключил он.
https://ria.ru/20220630/pravo-1799228104.html
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россия, дмитрий медведев, политика
12:45 30.06.2022
 
Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: разговоры об угасании международного права преувеличены

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Разговоры об угасании международного права преувеличены, хотя определенные коррективы потребуются, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что "нарастающий хаос в международных отношениях, усугубившийся правовой нигилизм и безудержное повышения градуса пустословия, маскируемого благими намерениями, сделали в последние годы наш мир и систему общественных отношений нестабильными и гораздо менее правовыми".
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Политические процессы, по словам Медведева, глубоко проникли в плоскость юриспруденции, вводя двойные стандарты толкования базовых норм права. В качестве примера он привел "оголтелое стремление отдельных государств подчинить право службе корыстным интересам западной, прежде всего, англо-саксонской идеологии, агрессивное продвижение глобального сценария однополярного мира", что сопровождалось пренебрежительным попранием смысла традиционных юридических постулатов.
"Очевидно..., что разговоры об угасании международного права как фундамента устойчивости международных отношений явно преувеличены. Хотя понятно и то, что известные коррективы как в публичном, так и в частном праве потребуются", - сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что они не могут быть подчинены интересам одной страны или даже группы стран.
"Это может быть только универсальное решение международного сообщества. В противном случае это будет только усугублять тектонический разлом в понимании будущего на нашей планете", - заключил он.
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