https://ria.ru/20220630/pravo-1799228104.html
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право
Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:54
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова, заявил президент РФ Владимир Путин."Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин в приветствии участникам международного юридического форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, в мире
12:33 30.06.2022 (обновлено: 12:54 30.06.2022)
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право
Путин: те страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин в приветствии участникам международного юридического форума.