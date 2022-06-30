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Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право
Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:54
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова, заявил президент РФ Владимир Путин."Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин в приветствии участникам международного юридического форума.
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россия, владимир путин, в мире
12:33 30.06.2022 (обновлено: 12:54 30.06.2022)
 
Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право

Путин: те страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин в приветствии участникам международного юридического форума.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:45
Разговоры об угасании международного права преувеличены, заявил Медведев
 
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