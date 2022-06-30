https://ria.ru/20220630/pravo-1799228104.html

Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право

Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право - РИА Новости, 30.06.2022

Путин: страны, проповедующие исключительность, переступают через право

Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:33

2022-06-30T12:33

2022-06-30T12:54

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Страны, которые проповедуют свою исключительность, переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова, заявил президент РФ Владимир Путин."Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин в приветствии участникам международного юридического форума.

https://ria.ru/20220630/pravo-1799233847.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире