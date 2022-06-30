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Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022
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Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом
Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022
Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом
Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:06
2022-06-30T20:28
россия
украина
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за рубежом.Отмечается, что во время спецоперации возрастает потребность в ремонте вооружений и военной техники, а также в обеспечении российских войск материально-техническими средствами."Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики", — говорится в документе.Речь идет о дозагрузке производственных мощностей организаций ОПК, включая мобилизационные, и организация ресурсного обеспечения поставок в рамках оборонного заказа.Для этого правительство предлагает предоставить ему полномочия принимать решения о введении специальных экономических мер, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления.Кроме того, правительство получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799400761.html
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россия, украина, владимир путин, донбасс
19:06 30.06.2022 (обновлено: 20:28 30.06.2022)
 
Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом

Правительство внесло проект об обеспечении ВС России при проведении операций за рубежом

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за рубежом.
Отмечается, что во время спецоперации возрастает потребность в ремонте вооружений и военной техники, а также в обеспечении российских войск материально-техническими средствами.
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"Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики", — говорится в документе.
Речь идет о дозагрузке производственных мощностей организаций ОПК, включая мобилизационные, и организация ресурсного обеспечения поставок в рамках оборонного заказа.
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Для этого правительство предлагает предоставить ему полномочия принимать решения о введении специальных экономических мер, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления.
Кроме того, правительство получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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