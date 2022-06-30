https://ria.ru/20220630/pravitelstvo-1799390037.html

Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом

Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022

Правительство предложило экономические меры на период операций за рубежом

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:06

2022-06-30T19:06

2022-06-30T20:28

россия

украина

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за рубежом.Отмечается, что во время спецоперации возрастает потребность в ремонте вооружений и военной техники, а также в обеспечении российских войск материально-техническими средствами."Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики", — говорится в документе.Речь идет о дозагрузке производственных мощностей организаций ОПК, включая мобилизационные, и организация ресурсного обеспечения поставок в рамках оборонного заказа.Для этого правительство предлагает предоставить ему полномочия принимать решения о введении специальных экономических мер, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления.Кроме того, правительство получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799400761.html

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799361517.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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россия, украина, владимир путин, донбасс