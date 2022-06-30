В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника
Песков: в Кремле не видели обращения о помиловании от отца осужденного в ДНР наемника
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно, мы видели сообщение СМИ, но мы не видели самого этого обращения, мы не знаем, как оно направлялось, через кого, мы его не видели", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обращении отца наемника из Марокко к Путину с просьбой о содействие помилованию.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".