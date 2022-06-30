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В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника - РИА Новости, 30.06.2022
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В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника
В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника
Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:29
в мире
донецкая народная республика
марокко
украина
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья предусматривает смертную казнь."Мне неизвестно, мы видели сообщение СМИ, но мы не видели самого этого обращения, мы не знаем, как оно направлялось, через кого, мы его не видели", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обращении отца наемника из Марокко к Путину с просьбой о содействие помилованию.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220627/naemnik-1798492831.html
донецкая народная республика
марокко
украина
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в мире, донецкая народная республика, марокко, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков
15:29 30.06.2022
 
В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника

Песков: в Кремле не видели обращения о помиловании от отца осужденного в ДНР наемника

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья предусматривает смертную казнь.
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:44Специальная военная операция на Украине
Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником
"Мне неизвестно, мы видели сообщение СМИ, но мы не видели самого этого обращения, мы не знаем, как оно направлялось, через кого, мы его не видели", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обращении отца наемника из Марокко к Путину с просьбой о содействие помилованию.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМароккоУкраинаВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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