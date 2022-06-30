https://ria.ru/20220630/pomilovanie-1799290921.html

В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника

В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника - РИА Новости, 30.06.2022

В Кремле не видели обращения от отца осужденного в ДНР наемника

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:29

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вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обращение к президенту РФ Владимиру Путину от отца приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко с просьбой о содействии помилованию в Кремле не видели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья предусматривает смертную казнь."Мне неизвестно, мы видели сообщение СМИ, но мы не видели самого этого обращения, мы не знаем, как оно направлялось, через кого, мы его не видели", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обращении отца наемника из Марокко к Путину с просьбой о содействие помилованию.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220627/naemnik-1798492831.html

донецкая народная республика

марокко

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, марокко, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков